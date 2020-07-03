بدون كيماويات.. بدء موسم تجفيف المشمش بسانت كاترين.. فيديو وصور

بدا مزارعو مدينة سانت كاترين موسم تجفيف المشمش الاورجانيك داخل المزارع عن طريق اشعة الشمس وحفظه المحصول لرمضان القادم وموسم الثلج في الشتاء، حيث اعتاد بدو سانت كاترين تجفيف الفواكه الطبيعية وتخزينها لموسم الشتاء ورمضان .





قالت زهرة مجدي صاحبة مشروع تجفيف الفاكهة الاورجانيك بسانت كاترين إن تجفيف الفاكهة الطبيعية وخاصة المشمش يتم بشكل طبيعي عن طريق التجفيف الشمسي، مشيرة إلي أن المحصول هذا العام افضل من العام الماضي بعد قيام وزارة الزراعة بمكافحة الناموس الذي اضر بالمشمش العام الماضي بطرق وقائية طبيعة وبدون استخدام كيماويات.





واشار الشيخ حميد ابو غلبة احد مشايخ سانت كاترين إلى ن البدو اعتادوا تجفيف المشمش وتخزينه في الوديان والمزارع لموسم الشتاء حيث يصعب نقله من المزارع وهو ثمار، مشيرا إلي أن سانت كاترين مشهورة بالفاكهة الطبيعية مثل المشمش الخوخ واللوز والجوز والتفاح .





واضاف الشاب صالح عوض من شباب قبيلة الجبالية بسانت كاترين إن بعد جائحة كورونا وتوقف الحركة السياحية. اتجه بدو سانت كاترين للإقامة في مزارعهم في الوديان والاهتمام بالزراعة اكثر كبديل للسياحة التي يعمل بها معظم ابناء سانت كاترين مطالبا الحكومة بالتوسع في زراعة الموالح والفواكه الطبيعية بسانت كاترين وتوزيع اراضي للشباب لزراعتها والتسويق للفاكهة المجففة طبيعيا.

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