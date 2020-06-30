فودة يتفقد فندق موسى باي بمدينة طور سيناء ويعلن عن طرحه للاستثمار

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفقته المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة فندق موسي باي "قرية مجدولينا" .





والمقام على مساحة 49271 متر2 على شاطئ مدينة طور سيناء والذي تم استرداده بعد حكم قضائي لصالح المحافظة .





طبقًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، قام أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء أمس بسرعة استلام قرية مجدولينا اليوم الثلاثاء على رأس لجنة من مجلس المدينة وبمرافقة قوة من مديرية أمن جنوب سيناء لتنفيذ الحكم القضائي وتم إخلاء القرية واستلامها، تمهيدًا لطرحها للاستثمار عن طريق مناقصة للشركات العالمية ليكون أول فندق خمس نجوم بمدينة طور سيناء .





وأعلن المحافظ إن هذا الفندق سوف يكون ٥ نجوم ويقدم خدمة متميزة لزوار المدينة وخاصة بعد ان تفتتح جامعة الملك سلمان

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