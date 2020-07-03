احذرها .. سلوكيات خاطئة ترفع استهلاك البنزين بنسبة 70%

توجد العديد من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها قائدو السيارات أثناء القيادة تعمل على زيادة استهلاك الوقود بصورة كبيرة تصل إلى 60% عن الحد الطبيعي للاستهلاك .
تعتبر القيادة بسرعات عالية أحد أبرز السلوكيات الخاطئة التي يفعلها قائدي السيارات، حيث أن السرعة الطبيعية للسيارة يجب أن لا تتعدى 120 كم في الساعة، وأن تخطي ذلك يزيد استهلاك الوقود بأكثر من 40% عن الحد الطبيعي للاستهلاك المعتدل.
زيادة تحميل السيارة بأوزان زائدة عن المسموح به وفتح نوافذ السيارة يزيدان من مقاومة الجاذبية والهواء للسيارة، مما يزيد من حرق المزيد من الوقود لتحريك السيارة ومقاومة الحمولة التي تزيد الجاذبية و تحمل مقاومة الهواء أيضا.
يجب علي السائق أن يتجنب القيادة في الطرق المزدحمة لأن كثرة الضغط على دواسات الوقود والفرامل يزيدان من معدل الاستهلاك إلى نحو 80% ويهدر الطاقة دون فائدة.
من أكثر الأشياء التي تزيد استهلاك الوقود عدم صيانة السيارة وإصلاح ما بها من عيوب مثل سوء حالة البوجيهات أو انخفاض ضغط الهواء بالإطارات أو عطل حساسات الحرارة جميعها أشياء ترفع من معدلات الاستهلاك، ونصح بضرورة التأكد من سلامة وفاعلية أجزاء السيارة والحفاظ على الصيانة الدورية في مواعيد منتظمة لأن الحفاظ على سلامة المنظومة يجنبك أي خلل ويجنبك إهدار الوقود.
تعتبر القيادة بسرعات عالية أحد أبرز السلوكيات الخاطئة التي يفعلها قائدي السيارات، حيث أن السرعة الطبيعية للسيارة يجب أن لا تتعدى 120 كم في الساعة، وأن تخطي ذلك يزيد استهلاك الوقود بأكثر من 40% عن الحد الطبيعي للاستهلاك المعتدل.
زيادة تحميل السيارة بأوزان زائدة عن المسموح به وفتح نوافذ السيارة يزيدان من مقاومة الجاذبية والهواء للسيارة، مما يزيد من حرق المزيد من الوقود لتحريك السيارة ومقاومة الحمولة التي تزيد الجاذبية و تحمل مقاومة الهواء أيضا.
يجب علي السائق أن يتجنب القيادة في الطرق المزدحمة لأن كثرة الضغط على دواسات الوقود والفرامل يزيدان من معدل الاستهلاك إلى نحو 80% ويهدر الطاقة دون فائدة.
من أكثر الأشياء التي تزيد استهلاك الوقود عدم صيانة السيارة وإصلاح ما بها من عيوب مثل سوء حالة البوجيهات أو انخفاض ضغط الهواء بالإطارات أو عطل حساسات الحرارة جميعها أشياء ترفع من معدلات الاستهلاك، ونصح بضرورة التأكد من سلامة وفاعلية أجزاء السيارة والحفاظ على الصيانة الدورية في مواعيد منتظمة لأن الحفاظ على سلامة المنظومة يجنبك أي خلل ويجنبك إهدار الوقود.