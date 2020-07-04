AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معاون وزير السياحة تروي تفاصيل تجديد قصر البارون وتحويل قاعاته إلى معرض.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 01:50 ص
قصر البارون
قصر البارون
Advertisements
اسراء صبري
قالت نيفين نزار، معاون وزير السياحة والآثار لشئون العرض المتحفي، إن هناك مرحلة تعايش مع جائحة فيروس كورونا، وكمثل باقي دول العالم بدأت وزارة السياحة والآثار فتح مجموعة من المتاحف والمناطق اللآثرية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة الفترة الماضية تزامنا مع الفتح التدريجي.

وأضافت "نزار" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة اختارت بعض المناطق والمتاحف الأثرية الهامة على مستوى المحافظات، متابعة: بدأنا بمحافظة القاهرة وفتح المتحف المصري والقبطي والأهرامات والمتحف الإسلامي مع قلعة صلاح الدين.

وتابعت: تم فتح متحفين في الإسكندرية وهم متحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي، بالإضافة إلى متحف الغردقة وفي الجنوب متحف النوبة وأبو سمبل، وذلك من أجل أستئناف حركة السياحة مرة أخرى.

وواصلت قائله: إن تجربة فتح المناطق الآثرية هامة لمستويين، وهم العمال في المتاحف والمناطق الآثرية من حيث تدريبهم على التعامل مع السائحين بالإجراءات الإحترازية الجديدة، والسبب الأخر أن تقييم التجربة الحالية ستساعد في قياس مدى نجاح تلك التجربة من أجل الأستعداد للفتح الكلي وأستقبال السائحين والزائرين من الخارج.

وأوضحت أن حالة قصر البارون كانت متدهورة للغاية، معقبه: القصر مبني من الخرسانة المسلحة، وأن هذا القصر يعد المبنى الثاني بعد المتحف المصري بالتحرير من حيث البناء بالخرسانة المسلحة.

وأشارت إلى أن فريق الترميم واجهة صعوبة شديدة في ترميم القصر، متابعه: أن خطة تطوير المتحف كانت في منتصف عام 2017 وتم الإنتهاء من ترميمة في أوائل عام 2020، موضحه أن البارون حصل له ‘ادة توظيف من خلال جعلة مركز ثقافي ومعرض يحكي قصت إنشاء مصر الجديدة.

ولفتت إلى أن بداخل القصر تم تأهيل وتوظيف القاعات الخاصة به  لمعرض يحكي عن تاريخ إنشاء مصر الجديدة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العناني: فيلم بانورامي تفاعلي «Culturama» عن عواصم مصر بمتحف العاصمة الإدارية

وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات الأخيرة لترميم قصر البارون إمبان

استيعاب 200 زائر فى الساعة.. الأعلى للآثار تفتح أبوابها للجمهور بعد 100 يوم من الإغلاق

وزير الآثار: مستعجلناش فى فتح السياحة.. ووصول أفواج اليوم شهادة ثقة لمصر.. فيديو

بعد إغلاقه 3 شهور.. افتتاح المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور

السياحة: افتتاح عدد من المتاحف والمناطق الأثرية خلال أسابيع.. فيديو

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يقرر إزالة اسميّ حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

احنا نادي القرن بالأمر الواقع.. مرتضى منصور: مش من حق الأهلي يشتكينا.. فيديو

الصورة بـ 50 جنيه .. تعرف على سبب القبض على دينا مراجيح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر