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اقتصاد

جوهرة فريدة.. المقاولون العرب تكشف عن دورها في ترميم قصر البارون

السبت 04/يوليه/2020 - 12:02 ص
قصر البارون
قصر البارون
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب إن قصر البارون التاريخى يعد جوهرة فريدة وأحد أروع التحف المعمارية في مصر، ومعالمها التاريخية والسياحية الحديثة.

وأضاف صلاح لـــ"صدى البلد"، أن القصر استعاد رونقه وبريقه عقب خضوعه لعملية ترميم شاملة، قامت بها شركة المقاولون العرب تحت إشراف وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة, للقصر الذي يقع على مسطح 23572م2 بحي مصر الجديدة، ويتكون من بدروم و 2 دور (أرضى + أول) شاملًا الحديقة.

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وأشار إلى أن المقاولون العرب قامت بأعمال التدعيم الإنشائي لأسقف القصر، وترميمها وترميم الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به.

ونوه أنه تم استكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع معظم الأسقف والكرانيش الجصية، وترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية، وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام.
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