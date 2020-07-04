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مرأة

8 حالات تعفيك من ارتداء الكمامة

السبت 04/يوليه/2020 - 02:16 ص
هؤلاء الأشخاص معفيون
هؤلاء الأشخاص معفيون من ارتداء الكمامة
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أسماء عبد الحفيظ

يتشكى بعض الأشخاص من انهم غير قادرين غى. ارتداء الكمامة فماذ بعد، فهل حقا هناك أشخاص معفيون من ارتجاء الكمامة.

أوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن إعفاء هؤلاء الأشخاص مت ارتداء الكمامة، وهما يتمثلا فيما يلي.

• الذين تقل أعمارهم عن عامين،  بسبب خطر الاختناق.

• الذين قد يجدون صعوبة في استخدامها بشكل صحيح

• الذين يعانون من حالة طبية تجعل الكمامة تعيق التنفس مثل مرض الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ، يمكن للكمامة أن تزيد من صعوبة سحب الهواء إلى الرئتين ، أو تسبب القلق ، وبالتالي تغيير أنماط التنفس.

الفاقدين للوعي

• الغير قادرين على ارتداء الكمامة بدون مساعدة

• الذين يعانون من ضعف السمع أو يتواصلون مع شخص يعاني من ضعف السمع ، حيث القدرة على رؤية الفم أمر ضروري للتواصل فى هذه الحالات .

• الأشخاص الذين يجلسون في مطعم أو مؤسسة تقدم خدمة الطعام أو المشروبات أثناء تناول الطعام أو الشرب، بشرط أن يتمكنوا من الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر ونصف بعيدًا عن الأشخاص الذين ليسوا أعضاء في نفس الأسرة أو السكن.

• الأشخاص الذين يشاركون في  الفعاليات الرياضية فى الهواء الطلق مثل المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو الجري ، عندما يكون بمفرده أو مع أفراد من المنزل ، وعندما يتمكنون من الحفاظ على شروط الإبتعاد الاجتماعى.

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