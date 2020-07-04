محافظ بورسعيد يشدد على استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بكل حزم

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، على استمرار إزالة التعديات والإشغالات المخالفة على أملاك الدولة، ومواجهة أشكال التعديات المختلفة بكل حزم وشدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة خلال هذه الفترة بالتصدى بكل حزم للتعديات والمخالفات على أراضى الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف، وعرض نتائج تنفيذ قرارات الإزالة فى كل الأحياء، وعدم التهاون مع المخالفين، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد حملات كبيرة لاسترداد أراضى الدولة، ومنع التعدى عليها وذاك فى إطار خطة الدولة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، من أجل تحقيق التنمية فى كل المجالات.