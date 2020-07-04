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مرأة

تحابيش الأكل .. طريقة عمل باذنجان بالدقة

السبت 04/يوليه/2020 - 11:40 م
طريقة عمل باذنجان
طريقة عمل باذنجان بالدقة
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اسماء محمد

فى كثير من الأحيان نشعر بالرغبة فى عدم تناول الطعام  بالرغم من احتياجنا له مما يجعلنا نبحث عن شئ يثير شهيتنا نحو الطعام ومن أبرز هذه الأشياء الباذنجان المخلل الذى تتعدد طرق تحضيره.


نقدم لكم طريقة عمل باذنجان بالدقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير باذنجان بالدقة:
باذنجان رومي
طماطم مفرومة
ماء ملح
كمون ناعم
زيت للقلي

ثوم مفروم
خل
فلفل حار
عصير ليمون

طريقة عمل باذنجان دقة:
 -قطعى الباذنجان واقليه في الزيت ساخن غزير.

- اخلطى الثوم المفروم والخل والفلفل الحار المفروم وعصير الليمون وقطع الطماطم والماء والملح والكمون
-ضيفي الخليط إلى قطع الباذنجان المقلي بقدر مناسب ويقدم بجوار الطعام

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