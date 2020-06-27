أول عربي متخصص بالطهي الجزيئي.. صدى البلد يحاور فنان الطعام الأردني عمر سرطاوي مبتكر كمامة الباذنجان.. صور

هل تخيلت يوما أن تتذوق قطعة من الكون !، أو تنبهر بتمثال نُحتت تفاصيله بدقة شديدة فتلتهم قطعة منه !، والأكثر غرابة هل توقعت أن للخضروات يمكن أن تنقذ حياتك من عدوى فيروس كورونا دون تناولها !، هذه التساؤلات توصل إلى إجابتها طاه أردني، لم يقتصر عمله على تقديم طبق للطعام فقط، بل كل قطعة ينتجها لها قصة وهدف، ومنها مزج كل الحواس، البصر، التذوق واللمس مع الثقافة.









تواصل «صدى البلد» مع الفنان والطاهي الأردني عمر سرطاوي أول عربي يتخصص في «الطهي الجزيئي»، في حوار خاص عن أعماله، وهو مبتكر «قضمة من مذاق الكون» و«أقدم تمثال بالبشرية قابل للأكل»، وأخيرا «كمامات من قشر الباذنجان» الذي استطاع من خلال تحويل قشر الباذنجان إلى أقنعة وجه «كمامات» مستدامة جلدية مزخرفة بأشكال جذابة.







