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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء المخلل؟

ماء المخلل
ماء المخلل
اسماء محمد

يعد ماء المخلل من الأطعمة التي يحبها عدد كبير من الأشخاص بسبب مذاقها الشهي ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه غني بالفوائد الصحية عند تناوله باعتدال.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم فوائد تناول ماء المخلل.

البروبيوتيك
تحتوي المخللات المخمرة بشكل طبيعي - وعصائرها  على كائنات دقيقة مفيدة تسمى البروبيوتيك وهى موجودة بوفرة في ماء المخلل الطبيعي .

البروبيوتيك بكتيريا مفيدة تعيش في أمعائك فهي تُساعد في  التمثيل الغذائي، والصحة العامة، والهضم، ومكافحة الأمراض و الحفاظ على توازن ميكروبيوم أمعائك.

التعافي من التمارين الرياضية
تساعد الإلكتروليتات في الحفاظ على توازن السوائل في جسمك، وتُبقي أجهزتك تعمل بكفاءة. ولكن عندما تتعرق، تفقد الإلكتروليتات، مما قد يؤدي إلى الجفاف.

في هذه الحالات، قد يكون عصير المخلل مفيدًا.

يحتوي عصير المخلل على كميات كبيرة من الصوديوم ، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم، بكميات أكبر من مشروبات الطاقة الرياضية التقليدية ويمكن أن يساعد على ترطيب الجسم بعد التمرين المكثف.

 تنظيم سكر الدم


تشير الدراسات إلى أن الخل يمكن أن يساعد في منع ارتفاع وانخفاض سكر الدم. 

يمكنك رؤية نفس الفوائد من أشياء مثل صلصات السلطة التي تعتمد على الخل وخل التفاح .

 فقدان الوزن


تُصبح الأبحاث غامضة عندما يتعلق الأمر بتأثير عصير المخلل على فقدان الوزن و ذلك لأن الادعاءات المتعلقة بعصير المخلل وفقدان الوزن لا تتعلق بالمخلل نفسه بقدر ما تتعلق بمحتوى الخل فيه.

لا توجد علاقة مباشرة بين المخللات وفقدان الوزن وقد يساعد عصير المخللات على كبح الشهية عن طريق تثبيت مستوى السكر في الدم ويصبح فقدان الوزن والتحكم في الشهية أسهل عندما يكون مستوى السكر في الدم مستقرًا".

لذا، من المؤكد أن عصير المخلل قد يكون مرتبطًا بفقدان الوزن. لكنه ليس إكسيرًا سحريًا.

علاج صداع الكحول
 الإفراط في شرب الكحول قد يُسبب الجفاف ويمكن للإلكتروليتات أن تُخفف بعض هذه الآثار.

شرب عصير المخلل كعلاج للصداع الناتج عن الإفراط في شرب الكحول قد يساعد على بناء الإلكتروليتات وترطيب الجسم ولكن الافضل الامتناع عن الكحول تماما.

6. مضادات الأكسدة
 المخللات هي خيار مُخَمَّر، فستحصل على بعضٍ من فوائدها النباتية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

قد تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من التلف الناتج عن الجذور الحرة وهي جزيئات موجودة في جسمك وترتبط بالسرطان وأمراض القلب وغيرها.

يمكنك الحصول على بعض مضادات الأكسدة من عصير المخلل، ولكن تناسول المخلل أكثر فائدة.

واتباع نظام غذائي غني بمجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون سيساعد على ضمان حصول جسمك على كل الأشياء الجيدة التي يحتاجها.

إذا كنت تحب الطعم المالح للمخللات أو عصير المخللات، فإن القليل هنا وهناك يمكن أن يكون مفيدًا، خاصة إذا كنت تحب هذا المذاق المثير للغثيان.

لكن عصير المخلل ليس حلاً شاملاً ز يجب الانتباه إلى محتواه من الملحي

ماء المخلل المخلل فوائد ماء المخلل فوائد المخلل المخللات

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