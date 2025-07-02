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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

موسمه بدأ وفوائده لا تعد ولا تحصى.. قشر الليمون يقوي المناعة ويخفض الكوليسترول

قشر الليمون
قشر الليمون
اسماء محمد

بدأ موسم الليمون في السوق المصري حيث انخفض سعره بشكل كبير بحيث يصل في المتوسط ل 15 و20 جنيها.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث شوتس نكشف لكم أهم فوائد قشر الليمون واستخداماته.

فقدان الوزن

يمكن استخدام قشور الليمون بطرق متعددة للمساعدة في إنقاص الوزن، فهي قادرة على ذلك بفضل احتوائها على مادة تُسمى البكتين، وهي مادة تُساعد على إنقاص الوزن في الجسم.


مشاكل الفم الشائعة


قشور الليمون غنية بحمض الستريك، الذي يُعوّض نقص فيتامين سي، وبالتالي يُساعد في علاج مشاكل الفم الشائعة كما أنها تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا قد تمنع نمو الجراثيم المُسببة لأمراض الفم.

أمراض القلب

يحتوي قشر الليمون على الفلافونويد وفيتامين سي والبكتين، والتي قد تساعد في حماية القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب.

 

يقوي المناعة

يحتوي على مضادات أكسدة مثل د-ليمونين وفيتامين سي مما يدعم جهاز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض . 


قشور الليمون، كغيرها من الحمضيات، تحتوي على فيتامين سي، الذي يساعد على الحفاظ على صحة جهاز المناعة و إذا بدأت تشعر ببعض التعب، فإن إضافة قشر الليمون إلى وجباتك أو حتى إلى الشاي قد يساعد في منح جسمك الدعم الذي يحتاجه لتجاوز هذه المحنة.

فوائد قشر الليمون


خصائص مضادة للسرطان
كشفت دراسة أجرتها جامعة أريزونا أن تناول الشاي الأسود مع قشر الليمون يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 70% فهو يحتوي على سالفيسترول كيو 40 والليمونين، المعروفين بفعاليتهما في مكافحة الخلايا السرطانية.

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