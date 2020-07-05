رشا مجدى: رجاء الجداوى قدمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الممتعة والمتميزة

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن أول أدوار للفنانة رجاء الجداوي فيلم "دعاء الكروان"، مع النجمة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر.





وأضافت رشا مجدى من خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن قصة فيلم دعاء الكروان عميقة جدا فهى رواية فى الأساس.





وأشارت الإعلامية رشا مجدى، إ لى أن الفنانة رجاء الجداوى قدمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الممتعة والمتميزة، كما أنها شاركت مع الزعيم عادل إمام فى الكثير من الأعمال المسرحية الكوميدية، إلى جانب تقديمها للعديد من البرامج التلفزيونية.



