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رشا مجدى: رجاء الجداوى قدمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الممتعة والمتميزة

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:36 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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ريهام فيكتور لطيف
قالت الإعلامية رشا مجدى، إن أول أدوار للفنانة رجاء الجداوي فيلم "دعاء الكروان"، مع النجمة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر.

وأضافت رشا مجدى من خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن قصة فيلم دعاء الكروان عميقة جدا فهى رواية فى الأساس.

وأشارت الإعلامية رشا مجدى، إلى أن الفنانة رجاء الجداوى قدمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الممتعة والمتميزة، كما أنها شاركت مع الزعيم عادل إمام فى الكثير من الأعمال المسرحية الكوميدية، إلى جانب تقديمها للعديد من البرامج التلفزيونية.

وأكدت الإعلامية رشا مجدى، أن أغلب برامجها كانت تدور حول الجانب الاجتماعى والأسرى، مع إعطاء نصائح لعادات وقيم الأسر المصرية. 
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