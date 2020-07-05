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محافظات

محافظ بورسعيد: مجمع الأسواق الجديد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مجمع الأسواق الجديد الذي يضم أسواق الخضراوات والفاكهة واللحوم وعدد من الأنشطة الأخري ويقام علي مساحة ٢٤ ألف متر.

وأوضح  محافظ بورسعيد  أنه جار الانتهاء من باقى الأعمال الجارية بالسوق تمهيدا لافتتاحه في القريب، مؤكدا أن مجمع الأسواق الجديد مصمم على أعلى مستوى وعلى نفس طراز سوق السمك الجديد فى إطار التكامل بين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الأسواق والسوق الجديد يمنع التكدس والتزاحم الذى كان يعانى منها الأسواق العشوائية ببورسعيد ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين.


وأضاف المحافظ أن السوق سيكون الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك، مشيرا إلى أن تلك المنطقة ستعد مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخري ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد علي اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية حرصا علي سلامة العاملين بالمشروع.

ويضم المجمع  محلات  جملة وقطاعي  للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات  بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من الاحتياجات الغذائية اليومية بالاضافة إلي ٤ بنوك بالإضافة إلي ٨ مطاعم دورين.
محافظ بورسعيد: مجمع الأسواق الجديد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ بورسعيد: مجمع الأسواق الجديد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ بورسعيد: مجمع الأسواق الجديد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ بورسعيد: مجمع الأسواق الجديد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ بورسعيد: مجمع الأسواق الجديد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين
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