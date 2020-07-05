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محافظات

تعرف على علاقة الرسوم الموجودة داخل حجارة سانت كاترين بالشجرة المقدسة

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:36 م
الرسوم الموجودة
الرسوم الموجودة داخل حجارة سانت كاترين
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ايمن محمد
يروج  بائعي حجارة سانت كاترين  المشقوقة والموجود بداخلها رسوم اشجار، علي ان لها علاقة بشجرة العليقة المقدسة الموجودة داخل دير سانت كاترين في جنوب سيناء، عندما تجلي رب علي جبل موسي وذلك لتشابه الشكل الموجود داخل الحجارة مع شجرة العليقة المقدسة .

وقال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين  بجنوب سيناء، إن الرسومات الموجودة  داخل الحجارة  ما هي إلا تكوين  جيولوجي  وليس له علاقة  بالشجرة  المقدسة .

واوضح اسامة صالح  باحث اثري في جنوب سيناء  إن الاشكال الموجودة  علي الصخور  ما هي إلا ثاني اكسيد  المنجنيز وهي تكوينات جيولوجيه .

ويعتز بها بعض سكان سانت كاترين علي اعتبار انها اضاءت لنبي الله موسي .

وتوجد في سانت كاترين جبال وتكوينات جيولوجية تشكل جمال وطبيعة خلابة بسانت كاترين، وعدد من الصخور الكبيرة  التي يعتبرها سكان سانت كاترين ميادين ومزارات سياحية .

وقال سليمان الجبالي من  ابناء  قبيلة الجبالية بسانت كاترين، إن حجارة سانت كاترين  تتميز بتنوعها  وجمالها  مشيرا الي ان بعض الزوار  يشترون تلك الحجارة كهدايا  وتذكار من سانت كاترين .

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تعرف على علاقة الرسوم الموجودة داخل حجارة سانت كاترين بالشجرة المقدسة
تعرف على علاقة الرسوم الموجودة داخل حجارة سانت كاترين بالشجرة المقدسة
تعرف على علاقة الرسوم الموجودة داخل حجارة سانت كاترين بالشجرة المقدسة
تعرف على علاقة الرسوم الموجودة داخل حجارة سانت كاترين بالشجرة المقدسة
تعرف على علاقة الرسوم الموجودة داخل حجارة سانت كاترين بالشجرة المقدسة
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