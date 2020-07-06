بورسعيد تدخل العالمية.. كوبري النصر الجديد حلم راود أهالي الباسلة وتحقق فى عهد الرئيس السيسى

يعد كوبري النصر العائم الذي افتتحة ا لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول كوبري عائم من نوعه يربط ضفتي قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وهو تجسيد للدور المجتمعي والخدمي لهيئة قناة السويس.

وظل الكوبرى حلم يرواد اهالى محافظة بورسعيد على مدار سنوات طويلة لرفع المعاناة فى العبور ذهاب وأياب بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد والهروب من طول الانتظار فى طابور المعديات الناقلة للافراد و السيارات بحمولات وسعة محددة قد تتسبب فى تعطيل الكثيرين عن قضاء احتياجاتهم او التوجه لاعمالهم





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وجاء قرار الرئيس السيسى يهدف بالأساس إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين أثناء انتقالهم بين المدينتين، فضلًا عن استيعاب حركة نقل الحاويات للمشروعات اللوجيستية لمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





و يصل طوله إلى 421 مترًا بوزن 2600 طن، وتقدر طاقة العبور اليومية بـ 20 ألف مركبة بالإضافة إلى 1200 مركبة بحمولات تصل إلى 70 طن لكل مركبة.





كما يهدف الكوبرى إلى تسهيل عبور المواطنين أثناء انتقالهم بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد من أجل رفع المعاناة عن الأهالي والوافدين بين شرق وغرب قناة السويس، فضلًا عن توفير ملايين الجنيهات التي تنفق سنويًا على تشغيل وصيانة المعديات، وذلك بالإضافة إلى استيعاب حركة نقل الحاويات للمشروعات اللوجيستية لمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد المصري.





واكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حقق حلم أهالي بورسعيد وبورفؤاد بعد إعلان بدء تشغيل مشروع كوبري النصر العائم لربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد. عام ٢٠١٦ التي ظل الاهالي ينتظرون ذلك الحلم كثيرا.

واضاف بان السنوات الست الماضية شهدت بورسعيد خلالها عدة مشروعات قومية وتنموية وخدمية لم تشهدها المحافظة من قبل وحظيت بورسعيد بالنصيب الاوفر من المشروعات بشرق وغرب وجنوب بورسعيد.