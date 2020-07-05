AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تحليل فيروس كورونا في السيارة.. صدى البلد تكشف ملامح تطبيق التجربة ببورسعيد

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:13 م
أنطلاق خدمة خدمة
أنطلاق خدمة خدمة الدرايف ثرو بجامعة بورسعيد
Advertisements
.كتب محمد الغزاوى
تستعد جامعة بورسعيد برئاسة الاستاذ الدكتور أيمن ابراهيم خلال الساعات القليلة المقبلة لاطلاق خدمة «الدرايف ثرو» تحت اشرف كلية طب الجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور خالد صبرى.

وقال الدكتور أيمن ابراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد اليوم ؛ انه تم الاتفاق على تشغيل خدمة "درايف ثرو" لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد داخل السيارة خلال ايام فى بورسعيد بالتنسيق و الاشراف الكامل للجامعة ممثلة فى كلية الطب

أقرأ مع الخبر رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات السنوات النهائية

واوضح ايمن ابراهيم انه سيتم فحص العينات بمعمل الابحاث المركزى فى كلية الطب جامعة بورسعيد احدث جهاز PCR.


ولفت رئيس جامعة بورسعيد الى انه سيتم سحب العينات بكلية التربية النوعية احدى كليات الجامعة لكونها تقع فى منطقة متميزة يسهل خلالها اداء الخدمة

 

وشدد الدكتور ايمن ابراهيم على ان جامعة بورسعيد تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مقدما الشكر للأطقم الطبية على جهدهم الوطنى والإنسانى الكبير فى علاج المرضى.

واضاف رئيس الجامعة انه سيتم تحديد ارقام اتصال تمكن أى شخص من الحجز مسبقًا خلال تطبيق على الهاتف المحمول لتحديد موعد لإجراء المسحة، لافتًا إلى أن إجراء المسحة يتم فى أقل من 10 دقائق ويتم ارسال النتائج على الواتس آب فى اليوم التالى لسحب العينات ، ويمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة.

يذكر أن خطوات عمل مركز المسح تتم من خلال قيام طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ويدخل مباشرة لتلقى الخدمة بسيارته، ليتم تعقيم السيارة، ثم  التوجه لشباك سحب العينة، ليقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، مما يسمح بتقديم الخدمه لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية

 

تحليل فيروس كورونا في السيارة.. صدى البلد تكشف ملامح تطبيق التجربة ببورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجًا لمركز المسح لإجراء تحاليل الكشف عن كورونا بجامعة عين شمس

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

التحاليل داخل سيارتك والنتيجة خلال ساعات من تطبيق المحمول.. رئيس الوزراء يتفقد نموذجًا لمركز المسح لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بجامعة عين شمس

اطمن على نفسك وافحص كورونا في عربيتك.. مسحات بنظام الـ Drive Through في جامعة عين شمس الآن

افحص كورونا خلال 4 دقائق والنتيجة خلال ساعات تجربة درايف ثرو Drive Through .. تفاصيل كاملة

افحص كورونا في 4 دقائق والنتيجة خلال ساعات.. تجربة درايف ثرو Drive Through ...مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي الفيروس خلال 72 ساعة

ترشيحاتنا

وضعته حيا في كيس .. أم تتجرد من آدميتها وتتخلص من ابنها بإلقائه في مصرف

الصين تتكتم عليه.. دلائل جديدة تشير إلى وجود كورونا منذ سنوات

مشهد مرعب.. جثة متوفي بكورونا فى الشارع لمدة أسبوع.. شاهد

لن تحصل على صوتي .. سر رعب أردوغان من الجيل Z

القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب 304 لفافات بانجو بنطاق الأسطول الجنوبي

ضبط 150 ألف كمامة وجوانتى طبى قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

AdvertisementS

انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

وفاة رجاء الجداوي .. قصة علاقتها بـ تحية كاريوكا وخلافها معها | شاهد

نازلين نشتغل مجبرين.. آخر رسالة من رجاء الجداوي عن كورونا قبل إصابتها.. فيديو

وزيرة الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية والعلاجية للعراقيين المتواجدين بمصر

شاهد | انهيار ابنة رجاء الجداوي في جنازة والدتها.. فيديو وصور

الوزراء: علاج "عم عاطف.. أقدم شيال في مصر" على نفقة الدولة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل

شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي

رافقتها من المرض وحتى الغسل.. ممرضة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة في رحلتها مع العزل

شاهد.. انهيار الفنانة إلهام شاهين في جنازة رجاء الجداوي

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب 304 لفافات بانجو بنطاق الأسطول الجنوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحايا الاستعمار الفرنسي.. الجزائر تودع رفات 24 شهيدا.. بينهم بطل مصري

تكافح المرض.. 5 أطعمة طبيعية تساعد على شفاء مرضى السرطان

أغربها الصبار .. 5 أعشاب تقضي على دهون البطن