تحليل فيروس كورونا في السيارة.. صدى البلد تكشف ملامح تطبيق التجربة ببورسعيد

وقال الدكتور أيمن ابراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد اليوم ؛ انه تم الاتفاق على تشغيل خدمة "درايف ثرو" لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد داخل السيارة خلال ايام فى بورسعيد بالتنسيق و الاشراف الكامل للجامعة ممثلة فى كلية الطب

أقرأ مع الخبر رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات السنوات النهائية

واوضح ايمن ابراهيم انه سيتم فحص العينات بمعمل الابحاث المركزى فى كلية الطب جامعة بورسعيد احدث جهاز PCR.





ولفت رئيس جامعة بورسعيد الى انه سيتم سحب العينات بكلية التربية النوعية احدى كليات الجامعة لكونها تقع فى منطقة متميزة يسهل خلالها اداء الخدمة

وشدد الدكتور ايمن ابراهيم على ان جامعة بورسعيد تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مقدما الشكر للأطقم الطبية على جهدهم الوطنى والإنسانى الكبير فى علاج المرضى.

واضاف رئيس الجامعة انه سيتم تحديد ارقام اتصال تمكن أى شخص من الحجز مسبقًا خلال تطبيق على الهاتف المحمول لتحديد موعد لإجراء المسحة، لافتًا إلى أن إجراء المسحة يتم فى أقل من 10 دقائق ويتم ارسال النتائج على الواتس آب فى اليوم التالى لسحب العينات ، ويمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة.

يذكر أن خطوات عمل مركز المسح تتم من خلال قيام طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ويدخل مباشرة لتلقى الخدمة بسيارته، ليتم تعقيم السيارة، ثم التوجه لشباك سحب العينة، ليقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، مما يسمح بتقديم الخدمه لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية