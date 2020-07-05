AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد إعلان موعد انتخابات مجلس الشيوخ.. الشباب المصري ببورسعيد يدشن مبادرة مشاركتك أمانة

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:46 م
مبادرة شباب بورسعيد
مبادرة شباب بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
دشن مجلس الشباب المصري للتنمية ببورسعيد، مبادرة "سيادة الناخب.. مشاركتك أمانة"، لحث المواطنين على المشاركة بإيجابية في الاستحقاقات الإاتخابية القادمة، بالتزامن مع إعلان موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

ومن جانبه قال محمد سيف -مسئول قطاع القناة بالمجلس، إن فكرة المبادرة جاءت من منطلق دور المجلس في التوعية بكل المجالات لا سيما السياسية، وفي إطار الدور المجتمعي التنموي للارتقاء بالفكر الإيجابي والمشاركة السياسية الفاعلة.


وأكد "سيف"، أنه ستنطلق فعاليات المبادرة من بدءً من السبت القادم ومع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، كما سيتم بث فيديوهات على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع فيسبوك ببورسعيد لعدد من الشخصيات العامة يوضحون فيها ماهية مجلس الشيوخ ودوره والصفات الواجب توافرها في المرشح الجيد.

وأضاف مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، أنه يتم الآن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة العملية الإنتخاببة وسيرها والمراقبة عليها برئاسة المهندسة سالي علي - مسئول التخطيط الإستراتيجي، كما سيكون محمد سليمان - وكيل المجلس ببورسعيد، هو المتحدث الإعلامي باسم المبادرة، وتكليف أسماء محمود - مسذول العمل الجماهيري، بالعمل الميداني في المبادرة .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن بدء فتح باب الترشح 11 يوليو الجاري، علي أن يتم غلق الباب يوم 18 من نفس الشهر، وتبدا الإنتخابات لمجلس الشيوخ بالخارج يومي 9، 10 أغسطس القادم، وداخل مصر يومي 11 ،12 أغسطس أيضًا، وتجرى الإعادة يومي 8 ،9 من شهر سبتمبر، وتعلن النتيجة يوم 16 من سبتمبر القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للانتخابات تعلن موعد وأماكن تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ

مستقبل وطن: تحالف يضم عددا من الأحزاب للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

ننشر نص كلمة رئيس الوطنية للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح للشيوخ

الوطنية للانتخابات تعلن موعد عقد انتخابات مجلس الشيوخ ... وتؤكد : خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية .. وتوجه رسالة قوية للمواطنين

مواعيد الطعون على مرشحى انتخابات الشيوخ والجدول الزمني لتلقى الأوراق والتنازل.. مستندات

لاشين إبراهيم يطالب الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ بسرعة التوجه إلى المستشفيات

ترشيحاتنا

القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب 304 لفافات بانجو بنطاق الأسطول الجنوبي

جدل واسع على السوشيال ميديا بسبب مقال إسعاد يونس .. شاهد

حادث أليم.. الموت يفجع الفنان محمد محمود

كنت عارف من امبارح.. أشرف زكي يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

آخر استعدادات مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي.. فيديو وصور

شاهد.. ماذا قال الشعراوي لمن يؤخر الصلاة حتى ينتهي من عمله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. تناول كوبا من الكركديه يوميًا وشاهد النتيجة

لماذا كتب على جثمان رجاء الجداوي "احذر خطر الإصابة بالعدوى"؟

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي