بعد إعلان موعد انتخابات مجلس الشيوخ.. الشباب المصري ببورسعيد يدشن مبادرة مشاركتك أمانة

دشن مجلس الشباب المصري للتنمية ببورسعيد، مبادرة "سيادة الناخب.. مشاركتك أمانة"، لحث المواطنين على المشاركة بإيجابية في الاستحقاقات الإاتخابية القادمة، بالتزامن مع إعلان موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.
وأكد "سيف"، أنه ستنطلق فعاليات المبادرة من بدءً من السبت القادم ومع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، كما سيتم بث فيديوهات على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع فيسبوك ببورسعيد لعدد من الشخصيات العامة يوضحون فيها ماهية مجلس الشيوخ ودوره والصفات الواجب توافرها في المرشح الجيد.
وأضاف مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، أنه يتم الآن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة العملية الإنتخاببة وسيرها والمراقبة عليها برئاسة المهندسة سالي علي - مسئول التخطيط الإستراتيجي، كما سيكون محمد سليمان - وكيل المجلس ببورسعيد، هو المتحدث الإعلامي باسم المبادرة، وتكليف أسماء محمود - مسذول العمل الجماهيري، بالعمل الميداني في المبادرة .
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن بدء فتح باب الترشح 11 يوليو الجاري، علي أن يتم غلق الباب يوم 18 من نفس الشهر، وتبدا الإنتخابات لمجلس الشيوخ بالخارج يومي 9، 10 أغسطس القادم، وداخل مصر يومي 11 ،12 أغسطس أيضًا، وتجرى الإعادة يومي 8 ،9 من شهر سبتمبر، وتعلن النتيجة يوم 16 من سبتمبر القادم.
ومن جانبه قال محمد سيف -مسئول قطاع القناة بالمجلس، إن فكرة المبادرة جاءت من منطلق دور المجلس في التوعية بكل المجالات لا سيما السياسية، وفي إطار الدور المجتمعي التنموي للارتقاء بالفكر الإيجابي والمشاركة السياسية الفاعلة.
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وأكد "سيف"، أنه ستنطلق فعاليات المبادرة من بدءً من السبت القادم ومع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، كما سيتم بث فيديوهات على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع فيسبوك ببورسعيد لعدد من الشخصيات العامة يوضحون فيها ماهية مجلس الشيوخ ودوره والصفات الواجب توافرها في المرشح الجيد.
وأضاف مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، أنه يتم الآن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة العملية الإنتخاببة وسيرها والمراقبة عليها برئاسة المهندسة سالي علي - مسئول التخطيط الإستراتيجي، كما سيكون محمد سليمان - وكيل المجلس ببورسعيد، هو المتحدث الإعلامي باسم المبادرة، وتكليف أسماء محمود - مسذول العمل الجماهيري، بالعمل الميداني في المبادرة .
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن بدء فتح باب الترشح 11 يوليو الجاري، علي أن يتم غلق الباب يوم 18 من نفس الشهر، وتبدا الإنتخابات لمجلس الشيوخ بالخارج يومي 9، 10 أغسطس القادم، وداخل مصر يومي 11 ،12 أغسطس أيضًا، وتجرى الإعادة يومي 8 ،9 من شهر سبتمبر، وتعلن النتيجة يوم 16 من سبتمبر القادم.