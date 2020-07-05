التعادل الإيجابي يحسم مباراة نيوكاسل ووست هام بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة نيوكاسل ووست هام، ضمن منافسات الشوط الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي.





افتتح وست هام التسجيل مبكرا عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح ميجيل ألميرون في إدارك التعادل لصالح نيوكاسل في الدقيقة 17.





وفي الشوط الثاني تمكن توماس سوسيك من وضع وست هام في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 65، لكن الرد كان سريعًا من جانب نيوكاسل الذي سجل هدف التعادل مجددا عن طريق جونجو شيلفي في الدقيقة 67.





وبهذا التعادل رفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 43 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما وصل وست هام إلى النقطة 31 في المركز الـ 16.





يذكر أن فريق ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه رسميا، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.