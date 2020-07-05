AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد تعافيه.. أسامة هيكل يروى لـ صدى البلد تجربته مع فيروس كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:02 م
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام
Advertisements
حمادة خطاب


قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن أعراض فيروس كورونا ليست سهلة، كما يتخيل البعض، ولكنها تختلف من شخص لآخر.

وأضاف هيكل في أول تعليق له بعد تعافيه من فيروس كورونا في تصريحات لصدى البلد، أن تجربة إصابتي كانت تجربة صعبة جدا ولا أتمني لأي شخص المرور بها، موضحًا أنها من أصعب التجارب التي مر بها.

وتابع هيكل، أن زوجته وأولاده كانوا مصابين أيضًا بالفيروس ولكن كانت الأعرض مختلفة من شخص لآخر، موضحًا أنهم جميعًا تعافوا من الفيروس بعد إسبوعين من الأصابة.

وأشار وزير الدولة للإعلام، أن أعرض المرض التي ظهرت عليه هو وأسرته كانت لا تستدعي الذهاب للمستشقي، وتم تلقي العلاج بالمنزل.

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام عن شفائه من فيروس كورونا هو وأسرته.

وقال هيكل : اليوم هو أول أيام عملي بعد انقطاع دام أسبوعين في العزل المنزلي.

ووجه هيكل بالشكر لكل محبيه قائلا: أتوجه بالشكر لكل من يأل عني فحب الناس كان سببا في سرعة التماثل للشفاء.

وقد خضع أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام للعزل المنزلى منذ أسبوعين بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا، وأجرى بعض التحاليل خلال الساعات المقبلة.

وقد أكد هيكل فور إصابته أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الإطلاع على كافة التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة هيكل يكشف سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. فيديو

مرتديا الكمامة على الهواء.. أسامة هيكل يتمنى الشفاء لجميع الإعلاميين المصابين بـ كورونا

الحظر من 8 مساء لـ 4 صباحا من الأحد.. أسامة هيكل: هنبدأ في الفتح التدريجي

أسامة هيكل وزير الإعلام في العزل المنزلي بعد مخالطته أحد مصابي كورونا

بعد مخالطته لمصاب بـ كورونا.. المتحدة للخدمات الإعلامية: نتمنى عودة وزير الإعلام لعمله قريبا

أسامة هيكل يعلن شفاءه وأسرته من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد وفاتها.. فيلم جديد بطولة رجاء الجدواي لن تشاهده في دور العرض

أول تعليق من سيرجيو راموس على إدعاءات مجاملة الحكام لـ ريال مدريد

وزيرة الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية والعلاجية للعراقيين المتواجدين بمصر

يضم 55 شقة و400 حجرة.. حكاية قصر الاتحادية وسبب تسميته في عهد السادات

الصحة تحذر من أطعمة تسبب الإصابة بفيروس كورونا

تكافح المرض.. 5 أطعمة طبيعية تساعد على شفاء مرضى السرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

فوائد غير متوقعة لـ زيت الأرجان على البشرة والشعر

وصفات طبيعية للتخلص من تساقط الشعر فى أسبوع