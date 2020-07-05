بعد تعافيه.. أسامة هيكل يروى لـ صدى البلد تجربته مع فيروس كورونا





قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن أعراض فيروس كورونا ليست سهلة، كما يتخيل البعض، ولكنها تختلف من شخص لآخر.

وأضاف هيكل في أول تعليق له بعد تعافيه من فيروس كورونا في تصريحات لصدى البلد، أن تجربة إصابتي كانت تجربة صعبة جدا ولا أتمني لأي شخص المرور بها، موضحًا أنها من أصعب التجارب التي مر بها.

وتابع هيكل، أن زوجته وأولاده كانوا مصابين أيضًا بالفيروس ولكن كانت الأعرض مختلفة من شخص لآخر، موضحًا أنهم جميعًا تعافوا من الفيروس بعد إسبوعين من الأصابة.

وأشار وزير الدولة للإعلام، أن أعرض المرض التي ظهرت عليه هو وأسرته كانت لا تستدعي الذهاب للمستشقي، وتم تلقي العلاج بالمنزل.



أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام عن شفائه من فيروس كورونا هو وأسرته.

وقال هيكل : اليوم هو أول أيام عملي بعد انقطاع دام أسبوعين في العزل المنزلي.

ووجه هيكل بالشكر لكل محبيه قائلا: أتوجه بالشكر لكل من يأل عني فحب الناس كان سببا في سرعة التماثل للشفاء.

وقد خضع أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام للعزل المنزلى منذ أسبوعين بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا، وأجرى بعض التحاليل خلال الساعات المقبلة.





وقد أكد هيكل فور إصابته أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الإطلاع على كافة التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة.

