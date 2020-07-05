الصحة تحذر من أطعمة تسبب الإصابة بفيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان، من لائحة أطعمة تساعد على تقليل المناعة، وتزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة، عن تلك القائمة في الآتي:-
تناول السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة والمعلبة والمشروبات الغازية
واستبدالها بالفواكه الطازجة للحماية من زيادة الوزن والسمنة والأمراض المترتبة عليها
مثل ارتفاع ضغط الدم
.
الوجبات السريعة لتجنب مخالطة الآخرين وتقليل فرصة العدوى بكوفيد-19،
كما أنها تحتوي على دهون مضرة بالصحة وتسبب زيادة الوزن والسمنة.
الأطعمة المصنعة والمعلبة لأنها تحتوي على إضافات مثل السكر والملح مواد
حافظة ضارة بالصحة و مناعة الجسم.
الملح الكثير والأطعمة المعلبة الغنية بالصوديوم (مثل صلصة الصويا وصلصة
السمك والمخللات والأجبان العالية الملح) لأنها تؤدي إلي مشاكل صحية عديدة مثل ارتفاع
ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها.
- قلل تناول الملح اليومي لأقل من جرامات
حوالي ملعقة واحدة صغيرة.
- احرص علي تناول الملح اليودي.
ابتعد تماما عن التدخين بكل صوره، شرب الكحوليات المخدرات فإنها تقضى على مناعة الجسم وتضعف الصحة العامة.