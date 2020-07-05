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أخبار البلد

الصحة تحذر من أطعمة تسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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محمد غالي

حذرت وزارة الصحة والسكان، من لائحة أطعمة تساعد على تقليل المناعة، وتزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تلك القائمة في الآتي:-

تناول السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة والمعلبة والمشروبات الغازية واستبدالها بالفواكه الطازجة للحماية من زيادة الوزن والسمنة والأمراض المترتبة عليها مثل ارتفاع ضغط الدم .


الوجبات السريعة لتجنب مخالطة الآخرين وتقليل فرصة العدوى بكوفيد-19، كما أنها تحتوي على دهون مضرة بالصحة وتسبب زيادة الوزن والسمنة.


الأطعمة المصنعة والمعلبة لأنها تحتوي على إضافات مثل السكر والملح مواد حافظة ضارة بالصحة و مناعة الجسم.


الملح الكثير والأطعمة المعلبة الغنية بالصوديوم (مثل صلصة الصويا وصلصة السمك والمخللات والأجبان العالية الملح) لأنها تؤدي إلي مشاكل صحية عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها.


- قلل تناول الملح اليومي لأقل من جرامات حوالي ملعقة واحدة صغيرة.


- احرص علي تناول الملح اليودي.


ابتعد تماما عن التدخين بكل صوره، شرب الكحوليات المخدرات فإنها تقضى على مناعة الجسم وتضعف الصحة العامة.

الصحة تحذر من أطعمة تسبب الإصابة بفيروس كورونا
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