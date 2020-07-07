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محافظات

انطلاق موسم جنى العنب في الأقصر..إسنا تزرع السوبيريور ومركزان للتعبئة والتصدير ..صور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:07 ص
موسم جنى العنب
موسم جنى العنب
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شمس يونس
انطلق موسم جنى وحصاد محصول " العنب " بمحافظة الاقصر، والذى يعتبر من اهم المحاصيل التى تقوم الاقصر على زراعتها .

يقول الدكتور ياسر السعيد اخصائى الزراعة قسم البساتين والفاكهة ،انه فى مثل هذا الوقت من كل عام ينطلق المراعين لجنى محصول العنب من الحقول حيث يتم الاستعانة بعمال متخصصين فى الجنى ليتم تجهيزها للتصدير وهناك عدد من المزارع المتخصصة فى إنتاج الثمار لتصديرها خارج مصر بعد تجميعها وتبريدها فى مراكز التعبئة والتخزين الخاصة بذلك  بالأقصر.

واضاف " السعيد " بان اهم مراكز محافظة الاقصر فى زراعة العنب هو مركز اسنا ، حيث يعد  أولى المناطق فى العالم فى إنتاج عنب السوبيريور وهو من الأصناف المبكرة جدا فيبكر فى النضج بمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع قبل دول شرق آسيا وتعتبر هذه ميزة فى التصدير ما يجعل سعره أعلى من أى دولة أخرى مصدره.


واوضح " السعيد " بان عنقود العنب بمركز اسنا يتميز بشكله المتوسط الحجم المخروطى والممتلئ بالحبات ذات اللون الابيض المخضر عند النضج وهو يعطى أعلى نسبة سكر وحموضة ويستخدم فى أوروبا لصناعة الخمور والنبيذ.

وأشار " السعيد "  بان  المساحة المنزرعة بمركز اسنا تقدر بحوالى 389 فدانا  مشيرا بان مركز اسنا به  مركز تعبئة أمريكى بمنطقة الغريرة لتجميع المحصول وتصديره للخارج.

فيما قال أحمد عبد الكريم أحد المزارعين بمنطقة المنشاة  شمال الاقصر بأنه يقوم بجنى ثمار العنب كل عام ، وذلك لصالح  جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (HEIA) التابعة للوكالة المعونة الأمريكية لتصدير المحصول بالخارج .

وكشف بأن الجمعية يوجد بها أكبر وأضخم محطة للتبريد ومركز للتدريب المزارعين  وتقوم الجمعية بتصدير جميع الفواكه والخضراوات الطازجة وليس العنب فقط إلى الخارج و المناطق المستهدفة  بالداخل مثل محافظات الوجه البحرى  والقاهرة مما يفتح أسواق جديدة للمزارعين .
انطلاق موسم جنى العنب في الأقصر..إسنا تزرع السوبيريور ومركزان للتعبئة والتصدير ..صور
انطلاق موسم جنى العنب في الأقصر..إسنا تزرع السوبيريور ومركزان للتعبئة والتصدير ..صور
انطلاق موسم جنى العنب في الأقصر..إسنا تزرع السوبيريور ومركزان للتعبئة والتصدير ..صور
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