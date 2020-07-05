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محافظات

تعرف على أسماء الوحدات الصحية لتطعيم شلل الأطفال بالأقصر

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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شمس يونس

حدّدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاقصر عددًا من الوحدات الصحية التى تقدم الخدمات الطبية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة والتى تضمنت مبادرة التطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن "سولك" .

 وأعلنت المديرية فى بيان لها على أسماء تلك الوحدات الصحية بكل من مراكز إسنا، والقرنة، البياضية، وأرمنت، وإدارة الزينية، وإدارة البندر، وإدارة الطود.

وتقرر أن تكون الوحدات في إدارة إسنا هي المركز الطبي بإسنا، مركز متميز أمومة وطفولة بقرية الكيمان، مركز طب أسرة بقرية الدير، ومركز طب الاسرة بقرية المساوية، مركز طب الاسرة بقرية كومير.

 

أما وحدات التطعيم بمركز القرنة غرب الأقصر هى وحدة صحة الشيخ عامر، وحدة صحة الطارف، وبمركز البياضية يتم التطعيم بالمركز الطبي البياضية.


أما بمركز أرمنت جنوب غرب المحافظة يتم التطعيم بالوحدة الصحية بقرية الديمقراط، ورعاية طفل أرمنت، ووحدة صحة الاسرة بقرية المحاميد بحري، وحميات أرمنت.


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ويقدم الخدمة الطبية مكتب ببندر الأقصر مركز صحة أول، والوحدة الصحية بنجع غنيم، وصحة المرأة بالمركز الحضري، ووحدة طب أسرة بمستشفى الدولي، وفي إدارة الطود تقدم الخدمة في الوحدة الصحية بالندافين والوحدة الصحية بحاجر المريس.

 

جدير بالذكر أن مبادرة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بحقن السولك انطلقت في جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 6 ملايين طفل من مواليد 1-1-2016 وحتى مواليد 22-3-2018 الذين لم يتم تطعيهم بلقاح الحقن " سولك" بعد إضافته لتطعيمات شلل الأطفال عام 2016 طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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