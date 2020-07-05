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محافظات

خروج 50 متعافي من كورونا بمستشفى عزل العديسات في الأقصر

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:59 ص
العناية المركزة بمستشفي
العناية المركزة بمستشفي عزل العديسات
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شمس يونس
أعلن مستشفى العديسات في الأقصر للعزل الصحي اليوم الأحد، عن نجاح المستشفى بقيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفي والدكتور منتصر عبد الفتاح استشارى العناية المركزة فى شفاء عدد من مصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " والمتواجدين بقسم العناية المركزة بالعزل.

وأوضح بيان المستشفى، أنه فى الفترة من 22 يونيو وحتى 4 يوليو تم  شفاء وخروج 50 متعافي من الحالات الحرجة بالعناية المركزة بالعزل الصحي منهم كبار سن.



ياتى ذلك عقب فترة قليلة من قرار صحة الأقصر بتشغيل مستشفى العديسات لاستقبال الحالات التى تحتاج للرعاية المركزة.

وكان أعلن مستشفي إسنا التخصصي بجنوب الاقصر للعزل الصحي ، شفاء وخروج ٨ حالات من المصابين بفيروس كورونا كوفيد _ 19 .

وجاء ذلك عقب  تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف. 
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