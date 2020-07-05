خروج 50 متعافي من كورونا بمستشفى عزل العديسات في الأقصر

أعلن مستشفى العديسات في الأقصر للعزل الصحي اليوم الأحد، عن نجاح المستشفى بقيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفي والدكتور منتصر عبد الفتاح استشارى العناية المركزة فى شفاء عدد من مصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " والمتواجدين بقسم العناية المركزة بالعزل.





وأوضح بيان المستشفى، أنه فى الفترة من 22 يونيو وحتى 4 يوليو تم شفاء وخروج 50 متعافي من الحالات الحرجة بالعناية المركزة بالعزل الصحي منهم كبار سن.









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ياتى ذلك عقب فترة قليلة من قرار صحة الأقصر بتشغيل مستشفى العديسات لاستقبال الحالات التى تحتاج للرعاية المركزة.





مستشفي إسنا التخصصي بجنوب الاقصر للعزل الصحي ، شفاء وخروج ٨ حالات من المصابين بفيروس كورونا كوفيد _ 19 . وكان أعلن





وجاء ذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.