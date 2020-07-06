محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال تطوير حديقة فريال تمهيدا لافتتاحها

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، أنه جارى الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجديد الجارية بحديقة فريال بحى الشرق ، وذلك تمهيدا لافتتاحها قريبا ، مؤكدا أن الحديقة شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى بما يتناسب مع تاريخ الحديقة العريق و فى إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالحدائق العامة والمتنزهات من أجل توفر أفضل أماكن ترفيهية عامة للمواطنين .





وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير بالحديقة شملت رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالحديقة وطلاء واجهة العمارات هذا بالإضافة إلى تواجد نظام مراقبة كاميرات متكامل بالحديقة وشركات متخصصة فى النظافة والأمن ، لافتا أن الحديقة فى ثوبها الجديد ستحتوى على مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس لكبار السن و٣ منصات للاحتفال وأعمدة ديكورية ، وذلك فى إطار تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة .





وأكد محافظ بورسعيد أن افتتاح حديقة فريال سيتم بحضور شخصيات مهمة وفى حدث يليق بالمستوى التاريخى للحديقة ، لافتا أن المحافظة تسير بالتوازى فى تطوير والارتقاء بكافة المجالات التة توفير راحة المواطنين و تحقق التنمية والشكل الجمالى والحضارى لبورسعيد ، كما أشار محافظ بورسعيد أنه لن يسمح بعودة اى اشغالات أو أعمال لا تليق بالمستوى الحضارى للمنطقة ، وذلك من اجل الحفاظ على الأعمال التى تمت بالحديقة ، والتى جاءت وفق نموذج حضارى ومتناسق متكامل يتناسب مع مكانة محافظة بورسعيد .



