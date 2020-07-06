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محافظات

محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال تطوير حديقة فريال تمهيدا لافتتاحها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:50 ص
حديقة فريال
حديقة فريال
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، أنه جارى الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجديد الجارية بحديقة فريال بحى الشرق ، وذلك تمهيدا لافتتاحها قريبا ، مؤكدا أن الحديقة شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى بما يتناسب مع تاريخ الحديقة العريق و فى إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالحدائق العامة والمتنزهات من أجل توفر أفضل أماكن ترفيهية عامة  للمواطنين .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير بالحديقة شملت رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالحديقة وطلاء واجهة العمارات هذا بالإضافة إلى تواجد نظام مراقبة كاميرات متكامل بالحديقة وشركات متخصصة فى النظافة والأمن ، لافتا أن الحديقة فى ثوبها الجديد ستحتوى على مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس لكبار السن و٣ منصات للاحتفال وأعمدة ديكورية ، وذلك فى إطار تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة .

وأكد محافظ بورسعيد أن افتتاح حديقة فريال سيتم بحضور شخصيات مهمة وفى حدث يليق بالمستوى التاريخى للحديقة ، لافتا أن المحافظة تسير بالتوازى فى تطوير والارتقاء بكافة المجالات التة توفير راحة المواطنين و تحقق التنمية والشكل الجمالى والحضارى لبورسعيد ، كما أشار محافظ بورسعيد أنه لن يسمح بعودة اى اشغالات أو أعمال لا تليق بالمستوى الحضارى للمنطقة ، وذلك من اجل الحفاظ على الأعمال التى تمت بالحديقة ، والتى جاءت وفق نموذج حضارى ومتناسق متكامل يتناسب مع  مكانة محافظة بورسعيد .

يذكر أن اللواء عادل الغضبان ، قد أجرى العديد من الجولات الميدانية والتفقدية بشكل مستمر لمتابعة أعمال التطوير التى تتم بالحديقة والمنطقة المحيطة بها ، نظرا لأهميتها وتاريخها العريق .
محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال تطوير حديقة فريال تمهيدا لافتتاحها
محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال تطوير حديقة فريال تمهيدا لافتتاحها
محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال تطوير حديقة فريال تمهيدا لافتتاحها
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