الفلكلور السيناوي.. مشروع لإحياء التراث البدوي بطور سيناء

وذلك بإشراف المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء التي أجرت عدة لقاءات مع بدو قرية الصيادين للاستماع لآرائهم لتطوير قرية الجبيل لتكون قرية للتراث السيناوي.

تنفذ محافظة جنوب سيناء، مشروع إحياء التراث البدوي بقرية الجبيل بطور سيناء، بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات في المنطقة المطلة على شاطئ البحر،





وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك اهتماما بالتراث السيناوي والمحافظة عليه، مشيرا إلى أنه سوف يتم إنشاء محكي ليكون مزارا للسياح لمعرفة التراث البدوي.





وأعرب سكان الجبيل، عن سعادتهم لاهتمام الحكومة بالتراث البدوي والعمل على إحيائه والمحافظة عليه ليشمل تراث الأجداد والفلكلور السيناوي والعادات والتقاليد التي تجذب السياح.





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