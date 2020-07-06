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أخبار البلد

250 شخصًا.. خالد قاسم: استئناف مقابلة المتقدمين لوظائف وزارة التنمية المحلية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:39 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن اللجنة المسئولة عن مسابقة الوظائف الخالية بديوان عام وزارة التنمية المحلية، ستستكمل اجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين الاسبوع الجارى.

وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم الانتهاء من مقابلة 50  متقدما لوظيفة اخصائي تشغيل حاسب آلي و200 متقدم لوظيفة باحث قانوني.


واكد قاسم، انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، عند إجراء المقابلات، حيث يتم تقسيم المتقدمين لعدم حدوث تزاحم او تجمع مع التشديد على ارتداء الكمامات والجوانتى ، وتتم مراعاة التباعد الاجتماعى والتطهير والتعقيم.




وقال إنه يتم عمل اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية لقياس السمات الشخصية للمتقدم للوظيفة خلال المقابلة وتقييم المتقدم.


وكان قد تم الإعلان عن 20 وظيفة خالية بوزارة التنمية المحلية في 23 فبراير الماضى، منهم 5 أخصائيي تشغيل حاسب آلي، و5 مهندسي "ميكانيكا – مدني – عمارة"، و5 أخصائيي تخطيط عمراني، و5 باحثين قانونيين، وأغلق باب التقديم في 8 مارس الماضى، وبلغ عدد المتقدمين للوظائف 1870 متقدما، حيث تقدم لوظيفة مهندس ميكانيكا ومدنى ومعمارى 250 متقدما، ولوظيفة باحث قانونى 1200 متقدم، ولأخصائى تشغيل حاسب آلى 370 متقدما، ولوظيفة أخصائى تخطيط عمرانى 50.

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