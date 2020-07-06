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أخبار العالم

البرلمان العراقي يطالب كردستان باتخاذ موقف ضد الاعتداءات التركية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:57 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت لجنة الأمن في البرلمان العراقي اليوم، الإثنين، دعمها لخطوات الحكومة لوقف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.

وشدد البرلمان العراقي على أهمية الاتجاه لمجلس الأمن لوقف اعتداءات تركيا، مطالبا إقليم كردستان العراق باتخاذ موقف تجاه اعتداءات تركيا.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة لديها العزم على اتخاذ ما يلزم في إطار مبدأ الدفاع عن النفس، كان ذلك ردا على الانتقادات العراقية لدخول القوات التركية إلى أراضيها.


وزعمت الخارجية التركية أنها قدمت التوضيحات الضرورية للجانب العراقي ضد عمليتي مخلب النسر ومخلب النمر ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابية.

وكانت الخارجية العراقية أكدت أن العراق لديه أوراق متعددة للرد على الانتهاكات التركية، ومن بينها الورقة الاقتصادية حيث تتواجد العشرات من الشركات الاقتصادية والاستثمارية التركية في العراق، والعراق أيضا له ميزان تبادل تجاري مع تركيا يتجاوز 16 مليار دولار سنويا.

واستدعى العراق مؤخرا السفير التركي لديه مرتين وسلمه مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة ضد العمليات التركية.

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