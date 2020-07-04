العراق يطالب تركيا بوقف فوري للاعتداءات على أراضيه ويدعو المجتمع الدولي للتحرك

أصدرت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بيانا بشأن الاعتداءات التركية على أراض العراق.





قال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في بيان إن "القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية".





تابع البيان العراقي "اننا نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين".





طالب العراق بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلًا عما تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.





أشار البيان إلى أن الحكومة العراقية سلّمت سفير تركيا في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، مؤكدا أن العراق سيلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حقه في رفض هذه الاعتداءات ووقفها.





وحملت الحكومة العراقية الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة الى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه.



