AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق يطالب تركيا بوقف فوري للاعتداءات على أراضيه ويدعو المجتمع الدولي للتحرك

السبت 04/يوليه/2020 - 09:44 م
بيان من الحكومة العراقية
بيان من الحكومة العراقية بشأن الاعتداء التركي
Advertisements
قسم الخارجي
أصدرت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بيانا بشأن الاعتداءات التركية على أراض العراق.

قال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في بيان إن "القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية".

تابع البيان العراقي  "اننا نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين".

طالب العراق بالوقف الفوري  لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلًا عما تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.

أشار البيان إلى أن الحكومة العراقية سلّمت سفير تركيا في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، مؤكدا  أن العراق سيلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حقه في رفض هذه الاعتداءات ووقفها.

وحملت الحكومة العراقية الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة الى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه.

وطالب رئيس الوزراء العراقي المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء العراقي المكلف: قدمت تشكيلتي الحكومية للبرلمان

الجامعة العربية تدين العملية العسكرية التركية في شمال العراق

اعتداء على السيادة.. الجامعة العربية تدين القصف التركى على العراق

بعد استدعاء السفير.. العراق: تركيا مسئولة عن اختلال الأمن عبر الحدود

ترشيحاتنا

مصر تتعامل بحسن نية.. أحمد موسى: إثيوبيا لا ترغب في حل أزمة سد النهضة

الهيئة الوطنية للانتخابات: 11 يوليو فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

الطريقة الصحيحة لضبط مرايا السيارة

تقدم ببلاغ ضد جريدة وموقع الإخوان.. ياسر رزق: حذائى أطهر من رأس المرشد والجماعة

تسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من عادة خطيرة

سمير فرج: الحلم العثماني يراود أردوغان وتحركاته تهدد الأمن القومى المصرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع