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حماية المستهلك: 80% من المصريين يتسوقون عبر الإنترنت في ظل أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:59 ص
التجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 يعتبر من أقوى قوانين العام فيما يخص التجارة الإلكترونية وهذا بشهادة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن هناك دراسة أجرتها شركة فيزا العالمية في ظل ازمة فيروس كورونا وأثبتت أن 80% من المصريين يتسوقون عبر الإنترنت .

وأوضح سمير فرج ، أن هناك 20% من المصريين الذين يتسوقون عبر الإنترنت، يفضلون الدفع عن طريق البطاقات الالكترونية .

وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك قام بعمل فصل كامل متخصص بالتجارة الإلكترونية لحماية المستهلك، مؤكدا ان هذا الفصل يعطي للمستهلك حق استرجاع السلع خلال 14 يوما.

ونوه إلى أن التجارة عن بعد تشمل التجارة الإلكترونية والتجارة عبر التليفون، لافتا إلى أنهم ينصحون بالتعامل مع المنصات الإلكترونية المعروفة . 
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