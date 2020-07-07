بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 32 حالة من مستشفى عزل إسنا





وقالت "إلهام" إن المستشفى تحت إشراف الفريق الطبي للعزل بقيادة الدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي نجحت فى شفاء وخروج 32 حالة تعافٍ من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".





يأتى ذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.





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وأوضحت مدير عام المستشفى أن من بين حالات الخروج ثلاث حالات كانوا في العناية المركزة وتحسنت حالتهم الصحية و عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج المتعافين.





وأضافت "إلهام" أن مستشفى العزل الصحي بإسنا تجاوزت حالات التعافي والخروج النهائي بها إلى أكثر من 900 حالة تعافٍ، و أيضا أكثر من 16 حالة ولادة قيصرية.



