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محافظات

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 32 حالة من مستشفى عزل إسنا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلنت مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر بقيادة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، اليوم، الثلاثاء، عن شفاء وخروج عدد جديد من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقالت "إلهام" إن المستشفى تحت إشراف الفريق الطبي للعزل بقيادة الدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي نجحت فى شفاء وخروج  32 حالة تعافٍ من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

يأتى ذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

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وأوضحت مدير عام المستشفى أن من بين حالات الخروج ثلاث حالات كانوا في العناية المركزة وتحسنت حالتهم الصحية وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج المتعافين.

وأضافت "إلهام" أن مستشفى العزل الصحي بإسنا تجاوزت حالات التعافي والخروج النهائي بها إلى أكثر من 900 حالة تعافٍ، وأيضا أكثر من 16 حالة ولادة قيصرية. 

وقدم المتعافين الشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بمستشفى إسنا التخصصي على جهودهم المبذولة في تقديم الدعم العلاجي والنفسي لجميع المرضى.
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