AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع ارتفاع حرارة الصيف.. 5 طرق للتخلص من انسداد الأنف فى دقائق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:31 م
انسداد الأنف
انسداد الأنف
Advertisements
نهى هجرس
انسداد الأنف مشكلة شائعة يعانى منها الكثير من الأشخاص خاصة مع ارتفاع حرارة الصيف، ومن السهل التخلص من انسداد الأنف ، وإليك بعض النصائح التى قدمها موقع "boldsky" واهمها.

بخاخ مالح للأنف 

ربما تكون هذه هي التقنية الأكثر استخدامًا لإزالة انسداد الأنف، وهذه طريقة آمنة وسهلة يمكن أن تخفف من مشكلة التنفس لديك. 

يمكنك شراء رذاذ ملحي معقم أو صنعه في المنزل باستخدام 1/4 ملعقة صغيرة من الملح مع 1 كوب من الماء الدافئ.

شرائط لاصقة للأنف 

هذه هي الشرائط التي يمكن وضعها فوق جسر أنفك ، مما يجعل التنفس أكثر سهولة وسهل، فإنها ستوسع ممر مجرى الهواء بشكل فعال.


استخدم البخاخات 

البخاخات فعالة ليس فقط للأطفال ، ولكن أيضًا للبالغين، يمكنك استخدام محلول ملحي للتبخير في بعض الأحيان .

بخار

الرطوبة هي واحدة من أفضل الأفكار لإلغاء انسداد أنفك المحظور، يعد الاستحمام بالماء الساخن أسهل طريقة، وتساعد الرطوبة على تخفيف الصعوبات التي يسببها انسداد الأنف، يمكنك أيضًا استخدام قدر بخاري مباشرةً للحصول على فوائد التبخير.

استخدم ضغط دافئ 

يمكن أن يساعد استخدام كمادة دافئة لبعض الوقت على أنفك في فتح أنفك، اغمس قطعة قماش في الماء الدافئ وضعها فوق أنفك لبعض الوقت، تأكد من أنك تغطي الجيوب الأنفية أيضًا. 






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد.. بوصفات متنوعة

فعالة ومضمونة .. 6 حيل سريعة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

في لمح البصر .. حيل تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية

لأصحاب الجيوب الأنفية.. حالات تحتاج اللجوء إلى الجراحة.. وطرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

بدون جراحة.. حيل سريعة تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

بـ 15.97 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مجددا أمام الجنيه المصري

مزاعم تركية حول قتلى روس في قصف لقاعدة الجفرة بـ ليبيا

بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين

عشمني وخلي بيا.. سيدة تقتل حبيبها وتلقي جثته في أحد شوارع السويس

بـ جمبسوت كاجوال .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

تعرف على التفاصيل المالية لصفقة طاهر محمد طاهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع حرارة الصيف.. 5 طرق للتخلص من انسداد الأنف فى دقائق

بـ مكياج لافت.. سارة شامى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

فستان تريكو.. ميريام فارس تتألق فى إطلالة بسيطة.. شاهد