مع ارتفاع حرارة الصيف.. 5 طرق للتخلص من انسداد الأنف فى دقائق

استخدم ضغط دافئ





يمكن أن يساعد استخدام كمادة دافئة لبعض الوقت على أنفك في فتح أنفك، اغمس قطعة قماش في الماء الدافئ وضعها فوق أنفك لبعض الوقت، تأكد من أنك تغطي الجيوب الأنفية أيضًا.



