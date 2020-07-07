لأصحاب الجيوب الأنفية.. حالات تحتاج اللجوء إلى الجراحة.. وطرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

- في لمح البصر.. حيل تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية
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هل تعانين من التهاب الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى أعراض مثل آلام الوجه والصداع والشعور بانسداد الأنف والحمى؟ إليكِ حيل سريعة يمكن أن تساعدك في التقليل من التهابات الجيوب الأنفية وأطعمة تساعد في بناء دفاع قوي ضد مسببات الأمراض التي تسبب التهاب الجيوب الأنفية بجانب حيل سريعة لعلاج انسداد الأنف والتى تعد من أكثر الأعراض المزعجة لمرضى الجيوب الأنفية.
حيل لتخفيف الاحتقان
حيل سريعة يمكن أن تخلصك من أعراض الجيوب الأنفية المزعجة واحتقانها وتخفيف الألم، إليك أبرز تلك الحيل وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى.
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كمادات دافئة
ضعى كمادة دافئة على وجهك لمدة 5-10 دقائق، سيبدأ تدفق الجيوب الأنفية ويقلل من انسداد الأنف.
الماء المالح
يمكنك الشطف بواسطة الماء المالح للحفاظ على نظافة الممرات الأنفية وقتل البكتيريا، لصنعها في المنزل يمكنك إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء المغلي الدافئ.
تناول التوابل
تساعد التوابل على فتح الممرات الأنفية، وستكون التوابل الحارة مثل الفلفل مفيدة جدًا لك خلال هذه الفترة.
الضغط
سيساعد الضغط على نقاط معينة على وجهك في محاربة الأعراض، إذا قمت بالضغط على النقطة بين حاجبيك لمدة دقيقة واحدة ثم النقاط الموجودة على جانبي فتحتي الأنف، فسوف يساعد ذلك في تخفيف الألم وتقليل الاحتقان.
أطعمة تقلل الاحتقان
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بجانب الحيل السابقة إليك أبرز الأطعمة التى يمكن أن تقلل الاحتقان وتمنع صداع الجيوب الأنفية، يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.
1. الأناناس
لديه بعض الإنزيمات التي تخفف من احتقان الجيوب الأنفية فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي أغشية المخاط من التلف.
2. البطيخ
البطيخ غنى بالماء الطبيعي والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم الذي يمنع صداع الجيوب الأنفية.
3. الزنجبيل
يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تقلل الألم والاحتقان والتورم في جميع أنحاء الجسم.
4. الفجل
يقلل من الالتهاب ويزيد من إنتاج المخاط. له تأثير مضاد حيوي يساعد على علاج أعراض صداع الجيوب الأنفية.
5. الشوربة الساخنة
. يعزز الحساء الساخن حركة المخاط التي تساعد على إزالة الجيوب الأنفية.
6. خل التفاح
خل التفاح هو مكون طبيعي رائع يساعد على التخلص من صداع الجيوب الأنفية.
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3 حيل لعلاج إنسداد الأنف
على الجانب الآخر، يعد انسداد الأنف من الأعراض الشائعة للإنفلونزا والسعال فهو يمنع من التنفس بشكل صحيح، إليك وفقا لموقع "boldsky" بعض العلاجات المنزلية لانسداد الأنف:
- تدليك بعض زيت الخردل على جسر أنفك وعلى الجانبين، حيث تساعد الرائحة النفاذة لزيت الخردل على تخفيف المخاط وتدفقه، وبالتالي تنظيف أنفك.
- قم بتحميص بعض بذور الكمون وأثناء تدخينها، اربطها بقطعة قماش قطنية، واستنشاق هذا الدخان لعلاج عدوى الأنف والتخلص من انسداد الأنف.
- ضع قليلا من زهور الأوكالبتوس في الماء المغلي واستنشق البخار، كما يشتهر الأوكالبتوس بخصائصه المضادة للفيروسات، وبالتالي، سيزيل أنفك بالإضافة إلى علاج العدوى.
هؤلاء يحتاجون لعمليات الجيوب الأنفية
كما أشار الدكتور أمجد عدنان الطريفي، استشاري جراحة وأمراض الأنف، إلى أنه إذا لم تساعد العلاجات السابقة فى التخلص من الأمراض المزعجة للجيوب الأنفية يمكن اللجوء إلى عمليات الجيوب الأنفية لفتح المجاري الأنفية وتنظيفها، مما قد يكون عالقًا بها ويعيق التنفس.
ومن مشاكل الجيوب الأنفية الشائعة هي التهاب الجيوب الأنفية، والزوائد اللحمية وانحراف أو اعوجاج الحاجز الأنفي الموجود بين فتحتي الأنف.