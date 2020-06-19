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مرأة

أطعمة تعالج حساسية الجيوب الأنفية.. أغربها السمك والتفاح

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:13 م
أطعمة تعالج حساسية
أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات من حساسية الجيوب الأنفية وتلجأ عادة فى هذه الحالة لاستخدام بعض القطرات التى تساعد على علاج الالتهاب او الاحتقان أو تجربة بعض الوصفات لتهدئة الأعراض .. لكن هل تعلم انه يمكن التخلص من هذه الأعراض بأسلوب وطريقة أسهل بكثير تعتمد على تناول أنواع معينة من الطعام ضمن النظام الغذائى؟

قدم موقع بولد سكاى" الهندى قائمة باهم الاطعمة التى تحتوى على مواد طبيعية فعالة فى علاج حساسية الجيوب الانفية والوقاية من أعراضها.
-الاسماك الزيتية والمأكولات البحرية
-المشروبات العشبية مثل البابونج والشاى الاخضر والعرق سوس
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-الجزر ويفضل ان يتم تناوله فى صورة عصير

-الطماطم لاحتوائها على مادة الليكوبين وبعض المواد المفيدة
-الجنزبيل يمكن اضافته للطعام أثناء الطهى بكميات مقننة أو تناوله كمشروب
-المشروم تناوله يساعد فى منع أعراض الحساسية
-البصل يحتوي النئ على المزيد من الكيرسيتين وهو مضاد للحساسية، حاول وضعه في النظام الغذائي اليومى.
-الثوم شرب كوب من الماء مع فص من الثوم كل صباح أفضل لتعزيز جهاز المناعة.
-العسل غنى بالفوائد الصحية للجسم وتقوية المناعة يتم تناوله بشكل يومي
-التفاح عند تناوله كل يوم يقلل الاعراض مثل العطس
-الكركم يساعد في تقليل أعراض الحساسية الموسمية بمعدل أسرع بسبب الكركمين
-العنب يساعد فى تخفيف تورم الجيوب الأنفية واحتقان الأنف
-الاناناس تناوله مرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع خلال أوقات الحساسية
-البروكلى تناوله مرة أو مرتين في الأسبوع يساعد في تحسين أعراض الحساسية.

أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح
أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح
أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح
أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح
أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح أطعمة تعالج حساسية الجيوب الانفية.. اغربها السمك والتفاح
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