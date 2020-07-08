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برلمان

نحافظ على أطفالنا من فيروس كورونا.. مستقبل وطن يطلق مبادرة في بورسعيد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:08 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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كتب محمد الغزاوى
أطلق حزب مستقبل وطن، أمانة بورسعيد، برئاسة عادل اللمعى، مبادرة "نحافظ على أطفالنا من فيروس كورونا"، وذلك من خلال مجموعات شبابية للحزب تنتشر في أماكن التجمعات وتقوم بتوزيع كمامات طبية وحلوى على الأطفال. 

وانطلقت أمانات قسم المناخ بحزب مستقبل وطن ببورسعيد وبالتنسيق مع شيماء بهير - أمين المرأة بالحزب بنطاق الحى وسط تجمعات الأهالي في الشوارع والميادين، كما قام أعضاء الحزب، بتوعية المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

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وأبدي الأهالي سعادتهم ولقيت المبادرة استحسانهم، وتقدموا بالشكر لكل القائمين على مثل هذه المبادرات خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد. 

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن ببورسعيد، منذ بداية أزمة كوفيد-19، ومواجهة الدولة لهذا الفيروس عن طريق العديد من الفعاليات؛ كمساندة الأسر الأكثر احتياجا بتوزيع المواد الغذائية والملابس وغيرها.
نحافظ على أطفالنا من فيروس كورونا.. مستقبل وطن يطلق مبادرة في بورسعيد
نحافظ على أطفالنا من فيروس كورونا.. مستقبل وطن يطلق مبادرة في بورسعيد
نحافظ على أطفالنا من فيروس كورونا.. مستقبل وطن يطلق مبادرة في بورسعيد
نحافظ على أطفالنا من فيروس كورونا.. مستقبل وطن يطلق مبادرة في بورسعيد
نحافظ على أطفالنا من فيروس كورونا.. مستقبل وطن يطلق مبادرة في بورسعيد
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