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محافظات

لاستيعاب الحركة المرورية .. الغضبان يؤكد استمرار العمل في تطوير محور الثلاثينى ببورسعيد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:56 م
تطوير محور الثلاثينى
تطوير محور الثلاثينى
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كتب محمد الغزاوى
أطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اعمال المرحله الثانية لتطوير وتوسعة محور سعد زغلول ( الثلاثينى ) فى القطاع الغربى الواقع بنطاق حى الشرق بدءا من تقاطع محمد على وحتى ميدان المنشية فى اطار خطة تطوير وتوسعة المحور المرورية الرئيسية الجارية حاليا بالمحافظة

وقال الغضبان ان المرحلة تتضمن الاعمال التى تشرف عليها مديرية الطرق بالمحافظة لتوسعة المحور من الجانبين والرصف والتجميل وتركيب بالوعات الامطار واعمدة الاضاءة العامة. 


واكد اللواء عادل الغضبان ان اعمال التطوير تستهدف استيعاب الحركة المرورية الكثيفة بقطاعات محور الثلاثينى الواقعة فى نطاق حى الشرق والتى تضم مجموعة من المحلات التجارية والصيدليات والمطاعم والمدرسة اليونانية وصولا لميدان المنشية التى انتهت اعمال تطويره.

واضاف ان محور الثلاثينى سيتكامل بعد التطوير مع المحاور المحيطة ومن بينها محمد على ومصطفى كامل وصلاح سالم التى انتهت اعمال تطويرها بالفعل وسيعمل  كالعادة بالتوازى مع محور اوجينا لنقل حركة المشاة والمركبات بين احياء بورسعيد المختلفة.
لاستيعاب الحركة المرورية .. الغضبان يؤكد استمرار العمل في تطوير محور الثلاثينى ببورسعيد
لاستيعاب الحركة المرورية .. الغضبان يؤكد استمرار العمل في تطوير محور الثلاثينى ببورسعيد
لاستيعاب الحركة المرورية .. الغضبان يؤكد استمرار العمل في تطوير محور الثلاثينى ببورسعيد
لاستيعاب الحركة المرورية .. الغضبان يؤكد استمرار العمل في تطوير محور الثلاثينى ببورسعيد
لاستيعاب الحركة المرورية .. الغضبان يؤكد استمرار العمل في تطوير محور الثلاثينى ببورسعيد
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