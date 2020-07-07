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أخبار البلد

بعد وفاتها اليوم.. رجاء حجاج سيدة عشقها أنيس منصور عدو المرأة لأكثر من 47 سنة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
لعبت رجاء  حجاج دورا هاما وكبيرا فى حياة زوجها الراحل الكاتب الكبير أنيس منصور ، الذى كان يلقب بعدو المرأة .


ورغم العداوة الشديدة من أنيس منصور للمرأة إلا أنه كان عاشقا لزوجته واستمر زواجهما  47 عاما حتى وفاته فى أكتوبر 2011.
 

وقالت زوجته في أحد الحوارات الصحفية إنهما عاشا قصة حب أبدية.


وتحدثت رجاء حجاج التى توفيت صباح اليوم عن زوجها كثيرا ، وجاءت أشهر كلاماتها عنه انه كان يعشق 3 أشياء.. هي والسفر والكتابة"، وقد أهداها أنيس منصور كتابه الموسوعي «في صالون العقاد كانت لنا أيام» وهو الكتاب الوحيد الذى كتب فيه إهداء، لها .


توفيت رجاء حجاج، زوجة الكاتب الكبير أنيس منصور، اليوم الثلاثاء،  بعد صراع مع المرض.


وكان قد تحدث عن الراحلة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل قائلا :  "لولاها ماكانش هيبقي فيه حد اسمه أنيس منصور".

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