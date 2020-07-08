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حماية المستهلك: يحق للمواطن إرجاع بضائع وسلع التجارة الإلكترونية خلال 14 يومًا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:04 ص
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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هاني حسين
قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك  به بند مخصص بالتجارة عن بُعد والتجارة الإلكترونية من اجل الحفاظ على حقوق المواطن .

وأضاف "سمير  في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": " قانون حماية المستهلك قوى يحافظ على حقوق المواطن".

وتابع: "القانون سمح بـ 14 يومًا لاسترجاع السلع والبضائع التي يتم شراؤها عبر التجارة الإلكترونية".

وأكمل القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك:" يتم إجراء دراسة سنوية حول معرفة المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك".

ولفت أحمد سمير: "هناك تطبيق للهواتف المحمولة باسم "جهاز حماية المستهلك"؛ لمساعدة المواطنين وحل مشاكلهم".

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