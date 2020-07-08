حماية المستهلك: يحق للمواطن إرجاع بضائع وسلع التجارة الإلكترونية خلال 14 يومًا

قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك به بند مخصص بالتجارة عن بُعد والتجارة الإلكترونية من اجل الحفاظ على حقوق المواطن .
وأضاف "سمير في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": " قانون حماية المستهلك قوى يحافظ على حقوق المواطن".
وتابع: "القانون سمح بـ 14 يومًا لاسترجاع السلع والبضائع التي يتم شراؤها عبر التجارة الإلكترونية".
وأكمل القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك:" يتم إجراء دراسة سنوية حول معرفة المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك".
ولفت أحمد سمير: "هناك تطبيق للهواتف المحمولة باسم "جهاز حماية المستهلك"؛ لمساعدة المواطنين وحل مشاكلهم".