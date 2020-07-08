حماية المستهلك: يحق للمواطن إرجاع بضائع وسلع التجارة الإلكترونية خلال 14 يومًا

قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن قانون حماية المستهلك به بند مخصص بالتجارة عن بُعد والتجارة الإلكترونية من اجل الحفاظ على حقوق المواطن .





وأضاف "سمير في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": " قانون حماية المستهلك قوى يحافظ على حقوق المواطن".





وتابع: " القانون سمح بـ 14 يومًا لاسترجاع السلع والبضائع التي يتم شراؤها عبر التجارة الإلكترونية".





وأكمل القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك :" ي تم إجراء دراسة سنوية حول معرفة المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك".





ولفت أحمد سمير: " هناك تطبيق للهواتف المحمولة باسم "جهاز حماية المستهلك"؛ لمساعدة المواطنين وحل مشاكلهم".



