ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار.. فريال بورسعيد تتجمل من جديد في الذكرى 151 لافتتاح القناة

هذاوانفردت صدى البلد ببث مباشر لوقائع التطوير وما تضمنه من لمسات فنية وجمالية واعمال تطوير استعداد لانهاء الاعمال وتحديد موعد الاحتفال باعادة الحديقة للحياة بعد التطوير.



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جاء قرار تطوير الحديقة ضمن مبادة حدائق بلا اسوار التى اطلقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولكنها حظيت بالنصيب الاكبر لاهميتها التاريخية التى تجسد أهمية المدينة الباسلة عالميا ولتكون السبيل لعودة المدينة الحرة منارة للسياحة مجددا وسط ربوع محافظات مصر السياحية بما تحتوى من مقومات كثيرة سواء موقع متميز ومعالم اثرية دينية وقومية و عالمية.

وأكد المهندس محمد سلامة صاحب شركة اطلس المنفذة لمشروع التطوير كوكيل احدى الجهات السيادية فى اعمال المقاولات دون المساس بالشكل التاريخى لها، ليشمل 3 منصات مثل المنصات الرئيسية والتى بُنيت منذ حوالى 151 عاما لافتتاح قناة السويس بالإضافة إلى عرض "صوت وضوء" كإسقاط للحفل الذى تم بالحضور لإحياء التاريخ.

وقال سلامة فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان توجيهات محافظ بورسعيد تضمنت زيادة المساحات الخضراء عن سابقها قبل التطوير مشدد على ان الحديقة ستكون مزارًا تاريخيًا من الطراز الأول على مستوى العالم.

كانت حديقة فريال قد شهدت، الحفل المهيب الذي أقيم في نوفمبر من عام 1869 لافتتاح قناة السويس، وأقيمت داخلها 3 منصات خضراء مكسوة بالحرير خصصت الكبرى للملوك والأمراء، والثانية لرجال الدين الإسلامي ومنهم الشيخ مصطفى العروسي والشيخ إبراهيم السقا، وخصصت الثالثة لرجال الدين المسيحي.

وجلس الخديو إسماعيل، ومسيو ديلسبس، والإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا، وفرنسوا جوزيف إمبراطور النمسا، وملك المجر، وولى عهد بروسيا، والأمير هنرى شقيق ملك هولندا، وسفيرا إنجلترا وروسيا بالآستانة، والأمير محمد توفيق ولي العهد، والأمير طوسون نجل محمد سعيد باشا، وشريف باشا، ونوبار باشا، والأمير عبد القادر الجزائرى، بالمنصة الكبرى.

هذا ومن المنتظر ان يكون حفل اعادة افتتاح الحديقة بعد التطوير ليواكب احتفال المدينة الباسلة بمرور 151 عاما على افتتاح قناة السويس من هذا المكان، مما سيعطيها طابع مميز ويحولها لحدث عالمي لترويج المدينة سياحيا واقتصاديا.