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محافظات

الغضبان: موانئ بورسعيد لم تتأثر بكورونا ونطبق إجراءات احترازية صارمة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:59 م
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان العمل بميناءي غرب وشرق بورسعيد لم يتأثر بتداعيات جائحه كورونا واستمر بمعدلاته الطبيعية وسط تطبيق صارم لكافة الاجراءات الاحترازية للتعامل مع الجائحة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بورسعيد في ورشة العمل الذي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية تحت عنوان " ما وراء جائحة كورونا ( كوفيد ١٩) _ التكامل بين الميناء والمدينة .عبر تقنية الفيديو كونفرانس


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ورحب المحافظ بالمشاركة في المؤتمر والافكار التي طرحت للمناقشة من خلاله نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الموانئ وبشكل خاص موانئ بورسعيد في دعم الاقتصاد القومي.


وقال ان ميناء شرق بورسعيد سجل معدلات اعلي في تداول سفن الحاويات خلال الاشهر الثلاثة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط تسهيلات وخدمات متميزة قدمتها الدولة لتداول السفن بمواني محور القناة الملاحية وفتحت الطريق امام الخطوط المهاجرة لاعادة ترتيب الاوراق للعودة الي التعامل مع الميناء.


واستطرد المحافظ ان ميناء غرب بورسعيد شهد نفس النشاط في حركة التداول به خلال الفترة الاخيرة بعد جائحة كورونا وبمعدلات طبيعية لسفن الحاويات والبضائع العامة ونجحت الاجراءات الصارمة وتطبيق كافة شروط الاحتراز والوقاية من الفيروس في انتظام العمل بالموانئ دون اي مشاكل اعترضت عمليات شحن وتفريغ البضائع والحاويات عبر الميناءين.

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