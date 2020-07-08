الغضبان: موانئ بورسعيد لم تتأثر بكورونا ونطبق إجراءات احترازية صارمة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان العمل بميناءي غرب وشرق بورسعيد لم يتأثر بتداعيات جائحه كورونا واستمر بمعدلاته الطبيعية وسط تطبيق صارم لكافة الاجراءات الاحترازية للتعامل مع الجائحة.





جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بورسعيد في ورشة العمل الذي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية تحت عنوان " ما وراء جائحة كورونا ( كوفيد ١٩) _ التكامل بين الميناء والمدينة .عبر تقنية الفيديو كونفرانس





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