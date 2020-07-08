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سيارات

نصائح مهمة اتبعها عند تعبئة الوقود

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر تعبئة وقود السيارة من الأمور الأساسية التي يحرص عليها قائدو السيارات غالبا بشكل يومي وقبل الذهاب إلى أي مكان ولكن يجب الانتباه دائما لبعض الأشياء عند تعبئة السيارة في محطة الوقود خاصة إذا  كانت درجة الحرارة مرتفعة فتكون خزانات محطات الوقود تحت الأرض.

وكلما انخفضت درجة حرارة الأرض كلما زادت كثافة الوقود لذلك إن اشتريت الوقود بعد الظهر أو في المساء فالتر الذي تشتريه ليس بلتر كامل.
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد "بعد النصائح التي يجب أن تتبعها عن تزويد السيارة بالوقود.

يجب عند التعبئة عدم الضغط على يد المضخة على أقصى سرعة لذلك سوف نلاحظ ان هناك 3 درجات لسرعة الضخ في يد المضخة بطيء وسط سريع بالتعبئة على السرعة البطيئة. 

حاول أن تعبئ  خزان الوقود وهو نصف فارغ فـ الوقود يتبخر بشكل سريع وكلما قلت كمية الهواء الموجودة في خزان الوقود كلما قلت كمية الهواء الموجودة في خزان الوقود كلما قلت كمية الوقود المتبخر. 

على قائد السيارة الامتناع عن التدخين تماما وذلك بسبب خطورة الانبعاثات الكيمائية و قابليتها للاشتعال مع السجائر.

يجب عليك تجنب الوقود في أوعية خارجية ووضعها حقيبة السيارة وقد تؤدي إلى تفاعل هذه الأوعية مع المواد الكيميائية في الوقود.

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