حق الشعب.. إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية، بمحافظة دمياط، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة .





وذلك تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وتنفيذ اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و بحضور قوة أمنية .









وأسفرت احملة عن إزالة عدد ٣٧ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى " جسور النيل" وذلك بمساحة ٣٠٥٠ م٢ بنطاق مركز ومدينة فارسكور.







وذلك مع إنطلاق الموجة السادسة عشر، لإزالة التعديات بمحافظة دمياط ، وفي اطار حملة "أسترداد حق الشعب" في استرداد أراضي الدولة وازالة كافة اوجة التعديات على الاراضي .





ومن جانبها صرحت الدكتورة منال غوض محافظ دمياط، محافظ دمياط، ان تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية و التصدى بحسم لكافة أشكال التعديات عليها، وطبقًا لما أقرته لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.





اقرأ أيضا:





تابعت محافظ دمياط أعمال الحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لإزالة التعديات وحالات البناء المخالف التى تتم بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن بقيادة اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط وذلك تزامنًا مع إنطلاق الموجة السادسة عشر..





وأوضحت المحافظ مجددًا عن بذل جهود غير مسبوقة فى التعامل مع ذلك الملف، للتصدى للتعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون واسترداد حق الشعب .





لافتة إلى أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية والأمنية قد نجحت في تنفيذ الازالة حيال عدد ٨٠١ حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية و كذلك حالات بناء مخالف و منشآت ذات خطورة داهمة وذلك منذ منتصف شهر مارس الماضي، فضلًا عن تلقى عدد ١٠٨ طلبات تصالح فى مخالفات البناء.



