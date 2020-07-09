أزرق في أبيض.. محافظ بورسعيد يأمر بـ «لون موحد» لـ عمارات إسكان بورفؤاد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال جولة تفقدية لمشروع الإسكان الإجتماعي المخصص لمستحقي المرحلة الثالثة، والمتواجد بمدينة بورفؤاد والمطل على قناة السويس أن بورسعيد تتغير في ظل اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشعب المدينة الباسلة.





رافق "الغضبان" خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





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واطمأن المحافظ على سير العمل بالمشروع، واستمع إلى ممثلي الشركات القائمة علي المشروع عن حجم الأعمال وتفقد الوحدات السكنية التي تم تشطيبها على أعلى مستوى، حتى لا يتحمل الشباب نفقات عقب تسلم الوحدات التي بلغ عددها 7962 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ اكثر من ٨٥% من اعمال المرافق بالمشروع وان هناك جهوداً مبذولة من كافة العاملين بالمشروع من اجل سرعة الانتهاء منه.





ووجه محافظ بورسعيد بطلاء جميع عمارات المشروع بلون موحد حرصًا علي الشكل الجمالي للمشروع أزرق في ابيض.





وأشاد محافظ بورسعيد، بمعدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة إسكان إجتماعى والتى تتم حاليا بالتوازى مع اجراء القرعة الاولي للمرحلة الثالثة للمشروع يوم الاحد القادم موكدًا أن ما تحقق يعد انجازا كبيرا بالمشروع الذي يتميز بالموقع الجغرافي المتميز المطل علي قناة السويس وميناء شرق بورسعيد .





