إعدام 63 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في حملة بمدينة دهب

شن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة دهب حملة على المحلات والمطاعم للتفتيش على سلامة الأغذية والمشروبات والشهادات الصحية للعاملين تحت إشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء والدكتور احمد حسانين مدير الطب الوقائي من خلالها تم ضبط وإعدام ٦٣ كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة لـ٢٣ لتر مشروبات مجهولة المصدر، وذلك بحضور الدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومصطفى خليل مراقب الأغذية بالمديرية.





وقد تم خلال الحملة المرور على 14 منشأة غذائية وتم إعدام 63 كيلو و23 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة للاستهلاك الآدمى، علاوة على أنه تم تحرير 9 محضار للقرار رقم 96 لعدم استيفاء اشتراطات النظافة العامة.







تم تحرير 10 محضار للقرار رقم 97 لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.





وتم سحب 13 عينة من التحليل وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من مطابقتها للاستهلاك الآدمى والمواصفات القياسية.





وتحرير محضر ضبط بوزن 52.945 لتر بـ 106 زجاجات مشروبات غذائية متنوعة.





وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بضرورة التفتيش على أماكن تداول الأغذية ومتابعة الشهادات الصحية لكل العاملين بالأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وتكليف مدير عام الطب الوقائي بالتشديد على المرور على الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى فى تلك الأماكن للحد من انتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19







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