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اقتصاد

البورصة المصرية حمراء فى آخر جلسات الأسبوع.. ورأس المال أقل من 600 مليار جنيه

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكل المؤشرات، بضغوط عمليات جني أرباح على معظم الأسهم، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 596.766 مليار جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 10957 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1790 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 12737 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1477 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2289 نقطة.
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