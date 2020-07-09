البورصة المصرية حمراء فى آخر جلسات الأسبوع.. ورأس المال أقل من 600 مليار جنيه

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 10957 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1790 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 12737 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1477 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2289 نقطة.