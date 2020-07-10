ظهور وحش غريب وضخم ببحيرة في الصين.. فيديو

صور القرويون في وسط الصين ما يعتقدون أنه وحش "غامض" يسبح حول بحيرة مياه.

يعتقد السكان أن هذا المخلوق الغامض يمكن أن يكون وحشًا أسطوريًا بالبحيرة، وذلك اكتشاف المخلوق الذي يبلغ طوله 10 أقدام يسبح في البركة اليوم في لويانج، مقاطعة خنان.





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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر اللقطات التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية الوحش الغامض يتحرك صعودا وهبوطا في الماء بسرعة كبيرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أنه تم نشر المشهد الغريب من قبل صحيفة Dahe News المحلية الصينية يوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة، أن رصدت مجموعة من السكان مخلوق رفيع الشكل يظهر في بحيرة محلية عند ظهر اليوم تقريبًا ، وفقًا للصحيفة.



