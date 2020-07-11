محافظ بورسعيد: بدء القرعة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة.. غدًا



أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، عن بدء إجراءات القرعة الأولى للمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى غدا الأحد.







وأضاف الغضبان أنه تم الانتهاء من اكثر من ٨٥ ٪ من أعمال توصيل المرافق لعمارات المشروع تمهيدا لبدء تسليم المشروع ، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية فى بورسعيد تواصل العمل ليلاً ونهارًا للانتهاء من الأعمال الجارية بمشاريع الإسكان لسرعة تسليمها للشباب .









وأكد محافظ بورسعيد انه من منطلق الشكل الجمالى والحضارى لمشروع الإسكان الاجتماعى ، سيتم طلاء واجهات كافة عمارات الإسكان الاجتماعى بلون موحد ، وذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة فى تحقيق المظهر الجمالى للمشروعات السكنية الجديدة ، لافتا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى مرحلة ثالثة ببورفؤاد يعد ذات واجهة مميزة باعتباره يطل على ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس .





