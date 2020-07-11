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محافظات

محافظ بورسعيد: بدء القرعة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة.. غدًا

السبت 11/يوليه/2020 - 06:29 م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، عن بدء إجراءات القرعة الأولى للمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى غدا الأحد. 

وأضاف الغضبان أنه تم الانتهاء من اكثر من ٨٥ ٪ من أعمال توصيل المرافق لعمارات المشروع تمهيدا لبدء تسليم المشروع ، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية فى بورسعيد تواصل العمل ليلاً ونهارًا للانتهاء من الأعمال الجارية بمشاريع الإسكان لسرعة تسليمها للشباب .


وأكد محافظ بورسعيد انه من منطلق الشكل الجمالى والحضارى لمشروع الإسكان الاجتماعى ، سيتم طلاء واجهات كافة عمارات الإسكان الاجتماعى بلون موحد ، وذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة فى تحقيق المظهر الجمالى للمشروعات السكنية الجديدة ، لافتا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى مرحلة ثالثة ببورفؤاد يعد ذات واجهة مميزة باعتباره يطل على ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس .

وأوضح محافظ بورسعيد أن الجهود مستمرة وذلك بالتوازى مع الطفرة التى تشهدها أرض بورسعيد فى كافة المجالات ، مؤكدا اننا نسعى لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات و انجاز المشروعات العملاقة التى تجعل من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر .
محافظ بورسعيد: بدء القرعة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة.. غدًا
محافظ بورسعيد: بدء القرعة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة.. غدًا
محافظ بورسعيد: بدء القرعة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة.. غدًا
محافظ بورسعيد: بدء القرعة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة.. غدًا
محافظ بورسعيد: بدء القرعة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة.. غدًا
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