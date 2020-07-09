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تعليم

تعليم بورسعيد تنفى وجود إصابات كورونا بين العاملين

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:13 م
تعليم بور سعيد
تعليم بور سعيد
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محمد الغزاوى
نفى الدكتور نبوى باهى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جملة وتفصيلا ما يثار على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود إشتباه أو إصابات بفيروس كورونا المستجد أو حالات مخالطة بين صفوف العاملين بديوان المديرية وذلك من خلال التنسيق اليومى مع مديرية الشئون الصحية والسكان وقطاع الطب الوقائى بالمحافظة للتأكد من ظهور أى حالات إيجابية أو إشتباه من عدمه بين العاملين القائمين على رأس عملهم حتى الآن.

واشار مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إلى التزام المؤسسات التعليمية بالمحافظة بتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اليومية بهدف الحفاظ على صحة العاملين والمتعاملين داخلها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.


وأكد باهى حرص المديرية الكامل بالتزام الشفافية المطلقة وإتخاذ كافة الإجراءات حال ظهور أى حالات مرضية من شأنها تهديد صحة وسلامة جميع العاملين والمنتفعين بالخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وأهاب باهى بالجميع عدم الإنسياق خلف الشائعات المغرضة التى تهدف إلى النيل من سمعة المؤسسة والعاملين بها وتعطيل المصلحة العامة أثناء تلك الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد ، حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
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