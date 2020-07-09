لاستعادة الوجه الحضاري.. تجميل ميادين بورسعيد

وقال اللواء عادل الغضبان أثناء تفقده ميدان المنشية، يرافقه المهندس محمد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة أطلس للمقاولات المنفذه للمشروع كوكيل احدى الجهات السيادية أن القيمه التاريخية للمنشية وموقعها الرائع الرابط بين المحاور المرورية الرئيسية بحى الشرق يتطلب عناية خاصة تليق باقدم ميدان فى بورسعيد على الإطلاق، حيث تم وطلاء واجهات المبانى والمنازل التاريخية المطلة على الميدان.









وأكد محافظ بورسعيد على استمرار مجهودات المحافظه لتجميل ميادين المحافظة بجميع الأحياء وبورفؤاد وذلك لاستعادة الوجه الحضارى لبورسعيد أمام الآلاف من مواطنيها وزائريها وضيوفها.