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محافظات

لاستعادة الوجه الحضاري.. تجميل ميادين بورسعيد

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:49 م
ميدان المنشية
ميدان المنشية
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كتب محمد الغزاوى
قام اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس بجولة ميدانية لتفقد ميدان المنشية بعد تطويرة حيث التقى بالقائمين على أعمال رفع الكفاءة، مطالبا بمتابعة اعمال الصيانة بصورة دورية للحفاظ عليه.

وقال اللواء عادل الغضبان أثناء تفقده ميدان المنشية، يرافقه المهندس محمد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة أطلس للمقاولات المنفذه للمشروع كوكيل احدى الجهات السيادية أن القيمه التاريخية للمنشية وموقعها الرائع الرابط بين المحاور المرورية الرئيسية بحى الشرق يتطلب عناية خاصة تليق باقدم ميدان فى بورسعيد على الإطلاق، حيث تم وطلاء واجهات المبانى والمنازل التاريخية المطلة على الميدان.


وأكد محافظ بورسعيد على استمرار مجهودات المحافظه لتجميل ميادين المحافظة بجميع الأحياء وبورفؤاد وذلك لاستعادة الوجه الحضارى لبورسعيد أمام الآلاف من مواطنيها وزائريها وضيوفها.

وأشار المحافظ لأهمية رفع كفاءة تلك الميادين وتحويلها لمواقع سياحية مميزة لا سيما بأن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى على أرضها الأمر الذي يتطلب ظهور كل الميادين والمحاور المرورية بشكل جمالي حضاري.
لاستعادة الوجه الحضاري.. تجميل ميادين بورسعيد
لاستعادة الوجه الحضاري.. تجميل ميادين بورسعيد
لاستعادة الوجه الحضاري.. تجميل ميادين بورسعيد
لاستعادة الوجه الحضاري.. تجميل ميادين بورسعيد
لاستعادة الوجه الحضاري.. تجميل ميادين بورسعيد
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