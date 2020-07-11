تمهيدًا لترشحه للشيوخ.. أمين مستقبل وطن في بورسعيد يجري الفحوص الطبية

أجرى محمد عبده صديق اللمعى الشهير بعادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة محافظة بورسعي د وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة الفحوص الطبية لاستكمال أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على مقعد بورسعيد بالقائمة.

كان اللمعى حضر لمقر مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد فى مقر اللجنة الطبية حيث استقبله الدكتور محمد السباعى رئيس اللجنة حيث أجرى التحاليل و الفحوص و الكشف الطبى بمقر اللجنة.







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وأثنى اللمعى على القائمين على العمل بالمنظومة الطبية فى بورسعيد وما تشهده من انطلاقة كبرى من اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل من أرض بورسعيد الباسلة.

وأعلن اللمعى تقدمه للترشح باسم حزب مستقبل وطن على مقعد القائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبل بجانب مشاركة الدكتور عاطف علم الدين على مقعد الفردى للمجلس و الذى تقدم بأوراقه ظهر اليوم الى اللجنة العامة بالمحكمة الابتدائية.

وبدأت المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في استقبال المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.

ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وتتم إجراءات انتخاب أعضاء المجلس على المقاعد الفردية والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

الجدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وجولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.