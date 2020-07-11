مقتل 35 عسكريا إيرانيا في سوريا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن 35 مقاتلا ينتمون للميليشيات الإيرانية في سوريا لقوا مصرعهم، أمس الجمعة، في غارة جوية نفذها طيران مجهول على رتل بالقرب من مدينة البوكمال شمال شرق سوريا.





وأشارت إلى أن من بين القتلى قائدان ميدانيان تابعان للحرس الثوري الإيراني.





وقال نشطاء سوريون إن القتلى ينتمون إلى تنظيم كتائب حزب الله العراقي، وكذلك قوة النجباء.





وأفادت وسائل إعلام سورية اليوم بسماع دوي انفجارات متتالية من منطقة الجبلة السورية. وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي السورية تصدت لطائرات مسيرة في سماء المنطقة.



